台中公車3年死傷逾千？ 盧秀燕指數據失真

台中市議會昨進行專案報告，審計部指近3年公車事故造成死傷逾千人，為六都之冠，引爆藍綠激烈交鋒。民進黨批市府怠惰、擺爛；藍白議員質疑數據不公。市長盧秀燕說，審計報告數據來源不明，她透露有多個縣市已函請釐清。

根據審計部台中審計處去年決算審核，台中2022至2024年間市區公車事故造成7人死亡、1184人受傷，共1191人，六都最高；第二名高雄僅640人。以行駛里程換算，台中近3年公車行駛每百萬公里死傷率達5.96人，同樣居冠。

民進黨議員陳俞融強調，台中近3年公車死傷「全國最多」、近5年公車運量減幅「六都最多」、2024年行人事故「全國最多」，市府卻未改善交通安全，反而花近15萬元在中捷彩繪車廂張貼盧市長海報，施政優先順序嚴重錯亂，指交通局相關單位「造神」對得起納稅人嗎?

盧秀燕表示，台中是第二大城市，「我們不要求特權，只要求公平」，台中市呈報數據非常誠實，有些城市有特權，可以漏報、少報、延報或是不報，數據並未在公平基礎上，導致中央呈現的數字嚴重失真，台中與其他城市都有去文抗議，但現在問題尚未解決。

盧秀燕表示，以審計部的報告來說，不是根據交通部數據，到底資料哪裡來？應該說明出處來源，否則數據失真，造成台中市府很大困擾。

她呼籲，中央執政一定要公平、公開，「如果只會唱衰台中市，故意給很差評價，對這個城市有好處嗎？」

民眾黨市議員江和樹質疑，台中1191人、桃園僅4人、台南3人，數字差距過大，可信度存疑。

國民黨議員劉士州也指出，審計報告與市府道安會報數據不符，若數據有誤卻讓台中被冠上「行人地獄」惡名，不僅傷害城市形象，更影響中央公信力。

市府澄清，該報告數據與交通部數字有落差，應以交通部為主，市區公車交通死傷人數應為六都第三，已函請審計單位釐清。