快訊

台中草湖溪道路邊坡坍方復建 何欣純：預計明年第一季完工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委何欣純今表示，草湖溪道路邊坡坍方復建，明年第一季能夠順利完工。圖／何欣純提供
台中市大里、太平交界的草湖溪7月時因連續暴雨，致河道堤防受損，甚至造成道路邊坡坍方。立委何欣純今表示，目前正由中央與地方同步進行堤防整建與邊坡復建，總計投入近6千萬元經費，預計明年第一季能夠順利完工。

何欣純今邀經濟部水利署第三河川分署前往現場會勘施作進度，第三河川分署工程簡報說，草湖溪從健民橋至竹村橋約1公里路段，評估為「中度破堤危險度」，須盡速補強。河道與堤防整建工程經費為3345萬元，依序施作基腳補強、備塊工程鋪設與坡降調整，提升防洪防護能力。

市議員李天生、林德宇、張芬郁今都前往，並表示經協調市府養工處施作擋土牆、型框護坡及道路原路型修護等工項，爭取修護經費2千餘萬，連同何欣純爭取的第三河川局爭取的堤防整建，經費近6千萬元，期待明年第一季順利完成，讓大里健民里一帶的市民安心通行及生活。

他們也呼籲，施工動線會經過峰堤路、美群橋等交通要道，相關單位應落實交管，確保施工安全與民眾便利。

何欣純 台中市 林德宇

