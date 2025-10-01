快訊

文化薪火不滅 台灣書院聯誼會首度移師台中磺溪書院交流

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣書院聯誼會齊聚大肚磺溪書院。圖／台中市政府提供

台灣書院聯誼會年度會員大會首度移師台中大肚磺溪書院，今盛大登場，吸引全台書院代表及地方仕紳齊聚交流切磋。台中市副市長賴淑惠到場致意，肯定聯誼會成功凝聚各書院文化資源與經驗，讓傳統書院精神綻放光采。市府將持續攜手合作，讓傳統書院精神薪火不滅。

台灣書院聯誼會由藍田、明新、象山、興賢、明志、道東、磺溪、奎樓、燕南、元亨、瓊文、文昌等12所具深厚人文底蘊的書院組成，會址設於南投竹山文武聖廟克明宮，創會會長為前台灣省主席林政則，現任理事長為楊非武，每年會員大會不僅是例行會務，更是促進書院交流、聯誼與文化共榮的重要平台。

賴淑惠說，傳統書院是文化傳承的重要基石，台灣書院聯誼會藉由跨區域聯誼與觀摩，推動文化紮根與教育發展，對地方建設意義深遠，今年首度移師磺溪書院舉行，感謝磺溪書院文教基金會董事長林汝洲攜手大肚區公所團隊周延規畫，市府也會持續攜手合作，讓書院文化薪火相傳、生生不息。

民政局長吳世瑋說，磺溪書院創建於清嘉慶年間，是中部保存最完整的清代書院之一，也是台中市定古蹟，百年來肩負培育士子、弘揚儒學的使命，不僅見證地方教育發展，更成為維繫文化與人文精神的重要據點。

吳世瑋指出，磺溪書院近年透過文化講座、藝文展演與學術研討，展現傳統與現代交融的新風貌，同時提供獎助學金，扶助品學兼優或清寒學生，培養下一代人文素養與社會關懷，感謝基金會董事長林汝洲，將古蹟維護與教育推廣緊密結合，讓磺溪書院成為傳統文化深耕的重要基地。

民政局指出，此次大會除安排磺溪書院導覽與祈福儀式，讓與會人員體驗書院的歷史風貌與文化底蘊；中午餐敘則提供全台書院代表與在地文化人士交流分享的機會，共同探討書院教育、文化及公益的新發展。

台灣書院聯誼會各書院代表赴台中大肚磺溪書院參拜祈福。圖／台中市政府提供
台灣書院聯誼會各書院代表赴台中大肚磺溪書院參拜祈福。圖／台中市政府提供

