「綠水植藝．與水共好」產官學攜手 打造幸福宜居花鄉后里

「綠水植藝．與水共好」綠能誠信水資源宣導系列活動，1日在台中市后里區公所登場，邀請經濟部水利署中區水資源分署分署長莊曜成，就目前中區水資源管理與強化水利設施韌性永續進行宣導講授。

另外，後續系列活動也積極規劃中，后里區公所將安排 「綠能誠信課程」與「綠水植藝體驗課程」，邀請多位大學教授、ESG專家及花藝植藝師資共同參與，內容涵蓋行政透明、淨零減碳、氣候變遷與地方產業永續發展等主題，同時也結合在地花卉特色，帶領民眾親手體驗綠色植藝創作。

課程將自10月15日起陸續展開，預計舉辦九個場次，從學術專題到實作體驗，兼具知識性與趣味性，期盼透過多元形式推廣綠能誠信與環境永續理念，讓后里花鄉成為幸福宜居、與水共好的典範。

今天的宣導現場有在地18位里長、綠能誠信課程的大學教授學者及專家，以及花藝、植藝的師資專家謝志倫、童明煌、宋家伶、張菀瑜、吳坤霖、阮映潔、張佳宜及百合專研黃智鴻等人參與。

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，以及台中市政風處主任秘書蔡佩珊、秘書處長謝佳蓁、市議員陳本添、陳清龍、張瀞分、邱愛珊、謝志忠等人或是代表也都到場。

莊曜成指出，后里區具有豐富的花卉產業，且在經濟部水利署中區水資源分署管理經營下，水源豐沛及水利設施齊全，這是人民幸福生活的重要支柱。

后里區長賴同一則表示，舉辦綠能誠信水資源宣導系列活動，是為了落實台中市幸福實踐手冊，啟動構築幸福宜居花鄉家園，並採行聯合國SDGs目標之淨零減碳，發展環保永續宜居的綠色社區。

除了安排一系列的課程與活動，也將於后里區公所大門口平臺區及周邊，創作設置綠能誠信環保永續等廉潔意象裝置藝術，以宣揚淨零減碳及綠能誠信與后里區的花卉特色。

12月6日下午，區公所將在大門口舉辦裝置藝術點燈開幕，並邀請專業表演藝術家進行大型音樂藝術宣導活動，歡迎大家踴躍參與。

政風處表示，此次活動採公私協力辦理，結合產官學合作模式，邀請大學教授學者、專家及政府機關，講授相關環保淨零減碳或綠能法令與企業誠信永續專題。

課程內容中融入了聯合國SDGs（Sustainable Development Goals）12、15、16項目標及經濟部水利署「與水共好」淨零排放及永續發展的政策等，精彩可期。