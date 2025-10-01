聽新聞
台中300輛電動公車規格不一 議員促市府建立即時應變指引
台中市議會10月1日專案報告中，電動公車議題成焦點。市議員林德宇指出，目前台中市已有超過300輛電動公車上路，未來更將達到近五成比例，但每輛車的車體結構與電池配置皆不同。為避免事故發生時影響救災效率，他要求交通局應備妥每輛車的完整資料，提供消防局建立應變指引。
林德宇強調，電動公車曾在北市無碰撞情況下自燃，也曾在台中停車場引發9輛電動公車起火事件，市府應針對車體安全、電池爆炸可能造成的危害、以及乘客避難救援方式進行全面評估。他呼籲交通局務必建立完善的應變系統，避免危害民眾安全。
林祈烽指出，台中市電動公車推動進度落後，目前台中市1280輛公車中僅305輛為電動公車，占比約23.8%，僅優於新北與桃園，遠低於高雄36.5%與台北26.5%。
他批評市府推動過於緩慢，應比照桃園市做法，提供地方加碼補助，並持續向中央爭取「公車路網優化及改善空氣品質計畫」資源，協助客運業者加速汰換車輛。
林祈烽質疑，雖然中央已核定補助319輛電動公車，但其中八成要到明年9月後才會交車，屆時市長盧秀燕任期已近尾聲，市區電動公車占比僅能達到約48%，距離2030年全面電動化的政策目標仍差一半，恐將責任留給下屆市長。
對此，交通局長葉昭甫回應，市府已與消防局進行3場電動公車救災演練，並輪流邀請車商配合提供車體結構與電池資訊。至於車輛數量，未來台中市將陸續有635輛電動公車上線，屆時有望成為六都第二，並朝2030年全面電動化目標邁進。
