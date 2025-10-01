快訊

台中300輛電動公車規格不一 議員促市府建立即時應變指引

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員林祈烽要求市政府加碼補助客運業者購置電動公車。圖／林祈烽提供
民進黨台中市議員林祈烽要求市政府加碼補助客運業者購置電動公車。圖／林祈烽提供

台中市議會10月1日專案報告中，電動公車議題成焦點。市議員林德宇指出，目前台中市已有超過300輛電動公車上路，未來更將達到近五成比例，但每輛車的車體結構與電池配置皆不同。為避免事故發生時影響救災效率，他要求交通局應備妥每輛車的完整資料，提供消防局建立應變指引。

林德宇強調，電動公車曾在北市無碰撞情況下自燃，也曾在台中停車場引發9輛電動公車起火事件，市府應針對車體安全、電池爆炸可能造成的危害、以及乘客避難救援方式進行全面評估。他呼籲交通局務必建立完善的應變系統，避免危害民眾安全。

林祈烽指出，台中市電動公車推動進度落後，目前台中市1280輛公車中僅305輛為電動公車，占比約23.8%，僅優於新北與桃園，遠低於高雄36.5%與台北26.5%。

他批評市府推動過於緩慢，應比照桃園市做法，提供地方加碼補助，並持續向中央爭取「公車路網優化及改善空氣品質計畫」資源，協助客運業者加速汰換車輛。

林祈烽質疑，雖然中央已核定補助319輛電動公車，但其中八成要到明年9月後才會交車，屆時市長盧秀燕任期已近尾聲，市區電動公車占比僅能達到約48%，距離2030年全面電動化的政策目標仍差一半，恐將責任留給下屆市長。

對此，交通局長葉昭甫回應，市府已與消防局進行3場電動公車救災演練，並輪流邀請車商配合提供車體結構與電池資訊。至於車輛數量，未來台中市將陸續有635輛電動公車上線，屆時有望成為六都第二，並朝2030年全面電動化目標邁進。

民進黨台中市議員林德宇要求市府針對電動公車火災事故，應有演練與救災準備。圖／林德宇提供
民進黨台中市議員林德宇要求市府針對電動公車火災事故，應有演練與救災準備。圖／林德宇提供

電動 公車 台中市

相關新聞

紀念甘地誕辰 印度台北協會在台中舉辦攝影展、排燈節慶祝活動

為紀念聖雄甘地誕辰，印度台北協會自10月1日至10月29日，在台中國立公共資訊圖書館舉辦「探索聖雄甘地的傳奇」攝影展，展...

「綠水植藝．與水共好」產官學攜手 打造幸福宜居花鄉后里

「綠水植藝．與水共好」綠能誠信水資源宣導系列活動，1日在台中市后里區公所登場，邀請經濟部水利署中區水資源分署分署長莊曜成...

台中300輛電動公車規格不一 議員促市府建立即時應變指引

台中市議會10月1日專案報告中，電動公車議題成焦點。市議員林德宇指出，目前台中市已有超過300輛電動公車上路，未來更將達...

重劃區文教用地不徵收不活用遭批怠惰 中市府：通盤檢討中

台中市議會針對「盤點重劃區文教用地設校需求」進行專案報告時，民進黨議員曾朝榮質疑市府態度消極，報告內容不夠用心，對學校用...

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民...

少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱...

