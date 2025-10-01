紀念甘地誕辰 印度台北協會在台中舉辦攝影展、排燈節慶祝活動
為紀念聖雄甘地誕辰，印度台北協會自10月1日至10月29日，在台中國立公共資訊圖書館舉辦「探索聖雄甘地的傳奇」攝影展，展出精選數十幅照片，從童年時期的身影、領導獨立運動的身影，到生命最後一刻，完整呈現甘地的一生。
在攝影展開幕式上，印度台北協會副會長查文雅說，甘地「以非暴力追求自由」的理念，不僅是印度獨立的重要基石，更與台灣長久以來堅持的民主、人權與和平價值相互呼應；印度與台灣同樣是多元社會，皆重視公民力量的培養，也在國際社會中為和平與正義發聲，這次活動不僅是文化紀念，更是印台雙邊以共享價值為基礎，深化彼此理解的重要平台。
印度台北協會也預告，24日將在台中市政府前廣場舉辦印度排燈節慶祝活動；排燈節又稱「光明節」，象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡，這一理念與甘地一生的奮鬥精神相互呼應。
印度台北協會指出，正如甘地以道德力量對抗壓迫，排燈節提醒世人，即使在困難與挑戰之中，光明與善良終將勝出，希望藉由這些文化活動，讓台灣民眾更了解印度文化，也進一步推動印度與台灣在文化與價值上的連結，共同為和平與友誼而努力。
