重劃區文教用地不徵收不活用遭批怠惰 中市府：通盤檢討中

台中市議會針對「盤點重劃區文教用地設校需求」進行專案報告時，民進黨議員曾朝榮質疑市府態度消極，報告內容不夠用心，對學校用地的需求調查與分析皆存在疑慮。副市長黃國榮回應，重劃區文教用地問題並非台中獨有，而是全國重劃區普遍存在的問題。

他首先詢問市長盧秀燕是否親自看過報告，並點名副市長黃國榮，直言監察院早在2013年就曾糾正台中市政府，指出都市計畫公共設施保留地長期未徵收使用，「當時你擔任秘書長，難道沒看過這件公文？」

曾朝榮指出，重劃區文教用地多達數十年來未被活化，但市民的土地卻仍被編列為文教區，既不徵收、又無法使用，嚴重損害地主權益。

他批評，重劃區內可用於建校的資源相當多，但市府卻長年不徵收、不解編、不設校，形同凍結民眾資產，造成資源浪費與政策不公，已屬嚴重行政怠惰。

都發局長李正偉表示，針對議員關切的北屯區文中二文小二，教育局已指出有辦校需求，將納入公設保留地解編的通盤檢討；至於文中七、文小三、文小八，議員建議以重劃區土地抵沖原有公設保留地，市府會與教育局共同評估。

曾朝榮強調，台中市正值人口快速成長階段，市府應全面盤點用地，合理規劃設校需求，避免土地淪為「有名無實的文教區」。唯有加速檢討改革，才能保障市民財產權，落實公平正義，並提升都市發展的效率與合理性。