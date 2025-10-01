快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

重劃區文教用地不徵收不活用遭批怠惰 中市府：通盤檢討中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員曾朝榮指出，台中重劃區文教用地久未活化，批市府行政怠惰，凍結民產。市府回應通盤檢討中。記者陳秋雲/攝影
台中市議員曾朝榮指出，台中重劃區文教用地久未活化，批市府行政怠惰，凍結民產。市府回應通盤檢討中。記者陳秋雲/攝影

台中市議會針對「盤點重劃區文教用地設校需求」進行專案報告時，民進黨議員曾朝榮質疑市府態度消極，報告內容不夠用心，對學校用地的需求調查與分析皆存在疑慮。副市長黃國榮回應，重劃區文教用地問題並非台中獨有，而是全國重劃區普遍存在的問題。

他首先詢問市長盧秀燕是否親自看過報告，並點名副市長黃國榮，直言監察院早在2013年就曾糾正台中市政府，指出都市計畫公共設施保留地長期未徵收使用，「當時你擔任秘書長，難道沒看過這件公文？」

曾朝榮指出，重劃區文教用地多達數十年來未被活化，但市民的土地卻仍被編列為文教區，既不徵收、又無法使用，嚴重損害地主權益。

他批評，重劃區內可用於建校的資源相當多，但市府卻長年不徵收、不解編、不設校，形同凍結民眾資產，造成資源浪費與政策不公，已屬嚴重行政怠惰。

都發局長李正偉表示，針對議員關切的北屯區文中二文小二，教育局已指出有辦校需求，將納入公設保留地解編的通盤檢討；至於文中七、文小三、文小八，議員建議以重劃區土地抵沖原有公設保留地，市府會與教育局共同評估。

曾朝榮強調，台中市正值人口快速成長階段，市府應全面盤點用地，合理規劃設校需求，避免土地淪為「有名無實的文教區」。唯有加速檢討改革，才能保障市民財產權，落實公平正義，並提升都市發展的效率與合理性。

重劃區 台中市 議員

延伸閱讀

議員楊典忠批台中「文九用地」閒置 市府：里民激增與學齡人口不同

營建景氣下行 「中台灣營建協力廠商聯誼會」成立彼此互助

新光三越台中店1電梯地板破損 民代籲用最嚴標準檢測

台中祭孔典禮上千民眾觀禮 古禮中八佾舞有新氣象

相關新聞

紀念甘地誕辰 印度台北協會在台中舉辦攝影展、排燈節慶祝活動

為紀念聖雄甘地誕辰，印度台北協會自10月1日至10月29日，在台中國立公共資訊圖書館舉辦「探索聖雄甘地的傳奇」攝影展，展...

「綠水植藝．與水共好」產官學攜手 打造幸福宜居花鄉后里

「綠水植藝．與水共好」綠能誠信水資源宣導系列活動，1日在台中市后里區公所登場，邀請經濟部水利署中區水資源分署分署長莊曜成...

台中300輛電動公車規格不一 議員促市府建立即時應變指引

台中市議會10月1日專案報告中，電動公車議題成焦點。市議員林德宇指出，目前台中市已有超過300輛電動公車上路，未來更將達...

重劃區文教用地不徵收不活用遭批怠惰 中市府：通盤檢討中

台中市議會針對「盤點重劃區文教用地設校需求」進行專案報告時，民進黨議員曾朝榮質疑市府態度消極，報告內容不夠用心，對學校用...

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民...

少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。