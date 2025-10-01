快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

台中兒少代表遭取消資格 疑舉牌抗議遭市府貼標籤

中央社／ 台中1日電

台中21名兒童及少年代表被市府以「政策變動」取消資格，多名兒少代表今天質疑因曾對市長盧秀燕舉大字報，才被貼標籤、架空；市府表示，研議兒少政策時，視需要邀請兒少代表提供意見。

台中市兒少代表由中市府社會局推動，讓11歲至未滿18歲的兒童及少年參與公共事務、表達意見，促進兒少福利與權益保障；但今年初突被市府以「政策變動」為由取消資格，並改為社區培力代表，無法參加兒權大會提案發聲。

黃芊睿與近10名台中市兒少代表，今天在家長、市議員陪同下召開記者會。他們表示，兒少代表一屆2年，第4屆兒少代表上任後曾討論一次預算案，今年4月卻被告知已不是兒少代表，質疑中市府將兒少代表當作點綴擺設、還進行權力剝削。

第3屆兒少代表康平皓表示，過去提出不少提案，如校園吹哨者保護機制、疫情期間線上心理輔導及請假系統；兒少代表曾在會議中被市府抱怨拖慢進程，也有兒少代表在對接提案進度時被市府人員掛電話，去年他們曾在盧秀燕面前舉大字報，希望不要致詞完就走，盼能坐下來聆聽訴求。

康平皓說，盧秀燕並未留下來，質疑因這件事，兒少代表被貼上「不懂事、很麻煩」標籤，導致第4屆無辜被整，連參加兒權大會基本權利都被改成由機關推薦；黃芊睿說，本屆任期剩不到1年，希望儘快恢復他們身分。

民進黨總召王立任及無黨籍市議員吳佩芸也出席力挺青年，他們認為，不能因為兒少代表惹怒市長，就由社會局當劊子手，一紙行政命令改變他們的身分與權利。

社會局透過文字稿表示，目前參與社區培力的兒少代表，除持續培力他們參與社區事務，也有請其他相關局處，在研議兒少相關政策時，能視需要邀請兒少代表與會提供意見；讓兒少能將參與視角拓展至更多公共政策面向。

社會局 盧秀燕 標籤

延伸閱讀

中捷車廂滿滿盧秀燕 綠批造神藍稱最佳行銷方式

盧秀燕吃播晚餐不吃澱粉曝光 醫師：均衡前提下是聰明作法

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

獨家專訪／一碗牛肉麵「無限情義」 鄭麗文：與盧秀燕有革命情感

相關新聞

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民...

少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱...

南投這村里1天收50張騎樓違停罰單 地方抱怨求解

南投埔里近來頻有民眾將機車停在騎樓下，未阻礙通行仍遭檢舉，當地大成里1天就收到50張罰單，地方抱怨，警方無奈，縣議員建議...

彰化田尾花田季來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，...

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

台中市議會今定期大會專案報告，民進黨市議員林祈烽指出，台中市有1280輛公車，其中305輛電動公車，占比23.8%，落後...

台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

台中爵士音樂節將於10月17日登場，民進黨市議員黃守達說，去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。