台中兒少代表遭取消資格 疑舉牌抗議遭市府貼標籤

台中21名兒童及少年代表被市府以「政策變動」取消資格，多名兒少代表今天質疑因曾對市長盧秀燕舉大字報，才被貼標籤、架空；市府表示，研議兒少政策時，視需要邀請兒少代表提供意見。

台中市兒少代表由中市府社會局推動，讓11歲至未滿18歲的兒童及少年參與公共事務、表達意見，促進兒少福利與權益保障；但今年初突被市府以「政策變動」為由取消資格，並改為社區培力代表，無法參加兒權大會提案發聲。

黃芊睿與近10名台中市兒少代表，今天在家長、市議員陪同下召開記者會。他們表示，兒少代表一屆2年，第4屆兒少代表上任後曾討論一次預算案，今年4月卻被告知已不是兒少代表，質疑中市府將兒少代表當作點綴擺設、還進行權力剝削。

第3屆兒少代表康平皓表示，過去提出不少提案，如校園吹哨者保護機制、疫情期間線上心理輔導及請假系統；兒少代表曾在會議中被市府抱怨拖慢進程，也有兒少代表在對接提案進度時被市府人員掛電話，去年他們曾在盧秀燕面前舉大字報，希望不要致詞完就走，盼能坐下來聆聽訴求。

康平皓說，盧秀燕並未留下來，質疑因這件事，兒少代表被貼上「不懂事、很麻煩」標籤，導致第4屆無辜被整，連參加兒權大會基本權利都被改成由機關推薦；黃芊睿說，本屆任期剩不到1年，希望儘快恢復他們身分。

民進黨總召王立任及無黨籍市議員吳佩芸也出席力挺青年，他們認為，不能因為兒少代表惹怒市長，就由社會局當劊子手，一紙行政命令改變他們的身分與權利。

社會局透過文字稿表示，目前參與社區培力的兒少代表，除持續培力他們參與社區事務，也有請其他相關局處，在研議兒少相關政策時，能視需要邀請兒少代表與會提供意見；讓兒少能將參與視角拓展至更多公共政策面向。