快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

中捷車廂滿滿盧秀燕 綠批造神藍稱最佳行銷方式

中央社／ 台中1日電

國慶晚會在台中，有民眾抱怨搭乘台中捷運滿滿都是「盧秀燕」，綠議員批評，市長盧秀燕從購物節到國慶晚會都是代言人，中捷變宣傳列車，藍議員認為市長當活動代言人是最好的行銷方式。

台中市議會今天召開定期會進行專案報告，民進黨籍市議員陳俞融質詢，市府不思改進交通安全，只顧著宣傳盧秀燕，國慶晚會本是全民同慶，台中捷運的國慶彩繪車廂卻掛滿市長的半身海報，連月台廣播宣傳也都是盧秀燕聲音。

陳俞融說，國慶晚會的宣傳主軸應是中華民國、台灣、台中，而不是盧秀燕。市民要看到的是城市的驕傲，不是市長個人造神運動。民進黨籍市議員林德宇指出，國慶彩繪專車已變成拍馬屁專車，市民的納稅錢不應該被這樣用。

國民黨市議員陳文政則認為，市長的職務除了推動施政工作，也是市政府活動的最佳代言人，在大眾捷運上用市長的頭像作行銷，是最好的行銷方式。

交通局長葉昭甫答詢表示，配合國慶活動的相關宣導，讓民眾知道台中9日有國慶晚會、南投10日有國慶焰火

中捷公司回應，國慶晚會在圓滿戶外劇場舉辦，地點鄰近台中捷運文心森林公園站，搭乘捷運最方便，推出彩繪車廂，以雙十國慶主視覺為核心，結合梅花、繽紛焰火等設計，呈現台中與南投首長，歡迎民眾國慶連假來台中、南投，同時行銷國慶兩大慶祝活動。

國慶焰火 台中捷運 議員

延伸閱讀

盧秀燕吃播晚餐不吃澱粉曝光 醫師：均衡前提下是聰明作法

獨家專訪／一碗牛肉麵「無限情義」 鄭麗文：與盧秀燕有革命情感

台中公車事故3年死傷破千六都第一？ 盧秀燕：數據不公平失真

影／我只為妳夾菜！盧秀燕合體鄭麗文「吃播」 讚她最大特質曝光

相關新聞

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民...

少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱...

南投這村里1天收50張騎樓違停罰單 地方抱怨求解

南投埔里近來頻有民眾將機車停在騎樓下，未阻礙通行仍遭檢舉，當地大成里1天就收到50張罰單，地方抱怨，警方無奈，縣議員建議...

彰化田尾花田季來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，...

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

台中市議會今定期大會專案報告，民進黨市議員林祈烽指出，台中市有1280輛公車，其中305輛電動公車，占比23.8%，落後...

台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

台中爵士音樂節將於10月17日登場，民進黨市議員黃守達說，去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重，要求...

