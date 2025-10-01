中捷車廂滿滿盧秀燕 綠批造神藍稱最佳行銷方式

國慶晚會在台中，有民眾抱怨搭乘台中捷運滿滿都是「盧秀燕」，綠議員批評，市長盧秀燕從購物節到國慶晚會都是代言人，中捷變宣傳列車，藍議員認為市長當活動代言人是最好的行銷方式。

台中市議會今天召開定期會進行專案報告，民進黨籍市議員陳俞融質詢，市府不思改進交通安全，只顧著宣傳盧秀燕，國慶晚會本是全民同慶，台中捷運的國慶彩繪車廂卻掛滿市長的半身海報，連月台廣播宣傳也都是盧秀燕聲音。

陳俞融說，國慶晚會的宣傳主軸應是中華民國、台灣、台中，而不是盧秀燕。市民要看到的是城市的驕傲，不是市長個人造神運動。民進黨籍市議員林德宇指出，國慶彩繪專車已變成拍馬屁專車，市民的納稅錢不應該被這樣用。

國民黨市議員陳文政則認為，市長的職務除了推動施政工作，也是市政府活動的最佳代言人，在大眾捷運上用市長的頭像作行銷，是最好的行銷方式。

交通局長葉昭甫答詢表示，配合國慶活動的相關宣導，讓民眾知道台中9日有國慶晚會、南投10日有國慶焰火。

中捷公司回應，國慶晚會在圓滿戶外劇場舉辦，地點鄰近台中捷運文心森林公園站，搭乘捷運最方便，推出彩繪車廂，以雙十國慶主視覺為核心，結合梅花、繽紛焰火等設計，呈現台中與南投首長，歡迎民眾國慶連假來台中、南投，同時行銷國慶兩大慶祝活動。