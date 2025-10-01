聽新聞
新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討
台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民眾好評。市長盧秀燕回應，將面臨更大挑戰，市府面對交通疏導會更謹慎應對、未來更加注意流量問題。
台中市政府因應新光三越在上周六恢復營業、大遠百周年慶，再加上是連假首日，祭出「禁排令」，交通局在市政北七路、惠中路各增設一面「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌，警方更是重兵部署，加強取締違規車輛。很多台中民眾都訝異，以往回堵到台灣大道大塞車的「魔王路段」竟然消失了。
黃馨慧說，今年交通大事之一首推新光三越百貨復業、雙百交通危機。所幸市府交通局與警察局事前研擬在市政北七路斷流，並加強執法驅離占用車道的停等車輛，周邊交通未見壅塞，獲得市民不少讚許好評。
黃馨慧指，有別於以往採「接駁輸運」方式，這次台中市交通局與警察局第六分局事前規畫，首度在市政北七路實施「斷流」管制，俗稱「禁排令」，這些創新且果斷的措施確保了主幹道交通順暢，讓新光三越百貨在停業逾200天後復業首日至今，附近交通狀況令人意外地順暢。
黃馨慧認為，這次新光三越在停業200餘天後能復業，很多人都預期周邊「交通黑暗期」再現，但卻意外的交通順暢。有鑑於西屯是大台中進出門戶地區，建議市府要持續滾動式檢討、精進相關交通維持管制措施，維護台灣大道、惠中路、市政北七路等商場周邊道路的交通順暢。
市長盧秀燕回應，這次新光復業在交通方面改善很多，但台中人口逐年成長，加上二家百貨公司過去是全國店王，一旦復業上軌道後、消費民眾會更多，交通問題也會面臨更大挑戰，市府面對交通疏導會更謹慎應對、未來更加注意流量問題。
