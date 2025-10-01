南投這村里1天收50張騎樓違停罰單 地方抱怨求解

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
罰單示意圖。本報資料照，民眾提供
罰單示意圖。本報資料照，民眾提供

南投埔里近來頻有民眾將機車停在騎樓下，未阻礙通行仍遭檢舉，當地大成里1天就收到50張罰單，地方抱怨，警方無奈，縣議員建議比照台中市，針對騎樓、人行道研擬停車管理相關措施；縣府表示，將邀各公所開會取得共識後研議辦理。

南投縣因公共運輸系統不發達，多數民眾購置汽、機車代步，且習慣將車輛停放在自家騎樓下，但隨公民意識抬頭，就算未阻礙通行，仍因現行規定被認定違規，而遭特定民眾鎖定檢舉違停，警方獲報後就依法處置開罰。

縣議員陳宜君指出，近期陸續接獲民眾反映，機車停在自家騎樓下卻遭檢舉，而且檢舉人就在騎樓下等警察，並盯著警方開單，埔里大成里因此一天就收到50張違停罰單，且這並非單一個案，引發民怨，警方無奈，民意代表則屢接陳情。

她進一步表示，交通部早在2023年11月就發函各縣市政府，各地可依管理配套需要，在不影響行人通行的前提下，針對騎樓停車公告施予勸導免舉發區域、時段或期間，兼顧通行與民眾停車使用需求，像台中市就已訂定相關規範。

而台中市針對騎樓、人行道停放機車訂定明確的停車標準及樣態條件，因此建議縣府比照台中市，並根據縣內實際狀況研擬相關停車管理配套措施，降低民怨也減輕基層執法人員的行政負擔。

縣府交通工程及管理所則表示，原則上將參考台中市作法，並根據議員及地方意見，針對騎樓寬度足夠的部分評估開放機車停放可行性，近日也將邀集各地方公所開會，取得共識後再研議辦理。

騎樓 台中市 人行道

