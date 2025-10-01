少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
順德工業公司今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱及一台新生兒傳送型加護型呼吸器給彰化基督教醫院，搶救危急早產兒。記者林敬家／攝影
台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱及一台新生兒傳送型加護型呼吸器，總計約140萬元，支持彰基兒童醫院在轉送危急早產兒時能提供更安全的保溫與呼吸照護。

彰基兒童醫學中心院長陳家玉表示，兒童醫院有六位新生兒專科主治醫師及資深住院醫師，長期守護早產兒與危急新生兒，彰基曾成功救治破紀錄僅339公克的超低體重嬰兒，及懷孕週數最低僅22週嬰兒，因彰基為中部高危險新生兒轉診醫院，許多來自外縣市或診所出生的早產兒須轉送至兒童醫院，這次順德捐贈的設備可確保轉送過程中保溫與呼吸支持，大幅降低缺氧與後遺症風險。

順德基金會董事長陳朝興說，順德從文具起家，逐步發展成為全球半導體導線架的重要供應商，並積極投入 AI 散熱模組研發，2007年成立「順德文教公益慈善基金會」，18年間深耕偏鄉、扶持弱勢，他自小在彰基旁長大，見證醫院從地方小醫院在近幾年蛻變為中部重要的醫學中心，尤其兒童醫院承擔重症新生兒照護，即使虧損仍持續營運，令人敬佩。

彰基總院長陳穆寛說，少子化衝擊下，彰基仍堅持發展兒科及婦產科，承擔中部地區新生兒重症與高危險妊娠孕婦的照護責任，彰基總院婦產科每月平均接生約200位新生兒，彰基為彰化雲林南投唯一的醫學中心，需接受其他醫院上轉困難的病例，因此高危妊娠比例超過五成，早產兒也較多，即便兒科被很多醫院視為「賠錢科別」，彰基仍全力發展以守護新生命。

