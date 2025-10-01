快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，也配合台灣設計展在田尾展區同步展出原生植物展。圖／張書杰提供
彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，也配合台灣設計展在田尾展區同步展出原生植物展。圖／張書杰提供

中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，民眾可到23個解謎點賞花、拍美照，台灣設計展在田尾鄉也有展區，精彩可期。

田尾休閒農業協會總幹事劉碧霞表示，此次邀集田尾公路花園各家業者合辦花田祭，在各個園藝點安排導覽、講座、茶敘、園藝市集、音樂會等，還有永生花、多肉物DIY等手作活動，讓遊客有探索尋寶的樂趣，也分享綠生活心得。

參與的園藝聚點包括有花佈院、鳳凰花園、合利園藝、楓盛園藝、永信園林、富良田農園、多肉好好買、享花蒔光、多美麗花園、綠果庭園、菁芳園、八號曲辰、尤加利乾躁花屋、豐園美牧場、米珞小屋等23個聚點。

此次也配合台灣設計展田尾展區同步在10月10日上午於隆盛樹化玉博物館開展，協會常務監事張書杰也是原生植物展區策展人，張書杰說，此次挑選了120幾種優形、珍貴的原生植物佈展，也是台灣第一次原生植物領域大老大會師，大家都提供壓箱寶來展出，質感、規模、和多樣性都不容錯過，而勤益科技大學景觀系張榮杰老師也帶領優秀景觀系學生來幫忙佈展。

張書杰說，此次台灣設計展也是第一次原生植物領域大老大會師，大家都提供壓箱寶來展出。圖／張書杰提供
張書杰說，此次台灣設計展也是第一次原生植物領域大老大會師，大家都提供壓箱寶來展出。圖／張書杰提供
彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭。圖／協會提供
彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭。圖／協會提供

園藝 花田

相關新聞

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民...

南投這村里1天收50張騎樓違停罰單 地方抱怨求解

南投埔里近來頻有民眾將機車停在騎樓下，未阻礙通行仍遭檢舉，當地大成里1天就收到50張罰單，地方抱怨，警方無奈，縣議員建議...

少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱...

彰化田尾花田季來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，...

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

台中市議會今定期大會專案報告，民進黨市議員林祈烽指出，台中市有1280輛公車，其中305輛電動公車，占比23.8%，落後...

台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

台中爵士音樂節將於10月17日登場，民進黨市議員黃守達說，去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重，要求...

