彰化田尾花田季來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，民眾可到23個解謎點賞花、拍美照，台灣設計展在田尾鄉也有展區，精彩可期。

田尾休閒農業協會總幹事劉碧霞表示，此次邀集田尾公路花園各家業者合辦花田祭，在各個園藝點安排導覽、講座、茶敘、園藝市集、音樂會等，還有永生花、多肉物DIY等手作活動，讓遊客有探索尋寶的樂趣，也分享綠生活心得。

參與的園藝聚點包括有花佈院、鳳凰花園、合利園藝、楓盛園藝、永信園林、富良田農園、多肉好好買、享花蒔光、多美麗花園、綠果庭園、菁芳園、八號曲辰、尤加利乾躁花屋、豐園美牧場、米珞小屋等23個聚點。