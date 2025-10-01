聽新聞
彰化田尾花田季來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師
中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，民眾可到23個解謎點賞花、拍美照，台灣設計展在田尾鄉也有展區，精彩可期。
田尾休閒農業協會總幹事劉碧霞表示，此次邀集田尾公路花園各家業者合辦花田祭，在各個園藝點安排導覽、講座、茶敘、園藝市集、音樂會等，還有永生花、多肉物DIY等手作活動，讓遊客有探索尋寶的樂趣，也分享綠生活心得。
參與的園藝聚點包括有花佈院、鳳凰花園、合利園藝、楓盛園藝、永信園林、富良田農園、多肉好好買、享花蒔光、多美麗花園、綠果庭園、菁芳園、八號曲辰、尤加利乾躁花屋、豐園美牧場、米珞小屋等23個聚點。
此次也配合台灣設計展田尾展區同步在10月10日上午於隆盛樹化玉博物館開展，協會常務監事張書杰也是原生植物展區策展人，張書杰說，此次挑選了120幾種優形、珍貴的原生植物佈展，也是台灣第一次原生植物領域大老大會師，大家都提供壓箱寶來展出，質感、規模、和多樣性都不容錯過，而勤益科技大學景觀系張榮杰老師也帶領優秀景觀系學生來幫忙佈展。
