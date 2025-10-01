快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨市議員林祈烽指出，台中市有1280輛公車，其中305輛電動公車，占比23.8%，落後高雄市36.5%，中市府有把握2030年可全面電動化？圖／林祈烽提供
台中市議會今定期大會專案報告，民進黨市議員林祈烽指出，台中市有1280輛公車，其中305輛電動公車，占比23.8%，落後高雄市36.5%，中市府有把握2030年可全面電動化？應參考桃園作法，加碼補助客運業者購置電動公車。交通局長葉昭甫表示，台中市對電動公車業者補助為營運里程補助，將持續鼓勵公車業者投入電動公車經營。

林祈烽表示，台中市1280輛公車，電動公車305輛電動公車，占比23.8%，落後高雄市36.5%、台北市26.5%，而新北、桃園明年底提升公車電動占比35%，中央已核定台中319輛電動公車，但至今未上線，何時可上線？

林祈烽說，中央要求2030年要公車全面電動化，目前台中市電動公車數量是中段班，而後段班的桃園，除了交通部公路局及環境部等中央補助外，今年每輛新購電動公車再加碼67.5萬元，明年新購車輛則補助50萬元，呼籲台中市政府應比照桃園模式，研擬購車加碼補助方案，或持續向環境部爭取「公車路網優化及改善空氣品質計畫」資源，才能縮短台中與其他直轄市的電動公車占比差距。

交通局長葉昭甫表示，中央已核定台中市319輛，目前是卡在生產線，因為目前符合規定只有6家廠商，希望製造商可以加速，若產能可以提升，一旦交車，台中市就達624輛，將成為六都第二，應可順利達成2030年公車全面電動化的目標。

交通局表示，台中市採用全電動公車行駛的路線，可獲得較高的營運里程補助，每公里30元，另外還有載客人次補貼全票11元及半票6元，透過持續性營運補助，鼓勵公車業者投入電動公車經營市區公車路線

