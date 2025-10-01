台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

台中爵士音樂節將於10月17日登場，民進黨市議員黃守達說，去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重，要求文化局祭出改善措施，避免重蹈去年亂象。文化局長陳佳君表示，將加強勸導。國民黨議員朱暖英則質疑市府未把人潮轉為商機，文化局回應去年創下20億商機。

台中爵士音樂節今年邁入第21屆，號稱累積超過1500萬人次參與，每年吸引百萬人潮，是全台最具影響力的國際音樂盛事之一。市議員黃守達表示，過去爵士音樂節亂象叢生，尤其野餐墊占位嚴重，去年甚至出現「爵士黃牛」，轉租野餐墊的景觀座位，造成混亂，今年是否仍會重演？

黃守達也說，每逢爵士音樂節，市民廣場周邊交大打結。市府雖稱鼓勵綠色運具，但實際鼓勵措施僅限YouBike，並未擴及公車或增開班次，難以有效疏導人潮與車潮，也形成道路越來越塞，公車運量卻越來越低的窘況。

國民黨市議員朱暖英表示，根據觀光局數據，近3年台中市整體觀光產值並無明顯突破，飯店住房率也僅維持在6成上下，與文化局所宣稱的「百萬人潮湧入」明顯不符。她直言有人潮就應該會有錢潮，若真有1500萬人次的參與基礎，應能反映在觀光產值與住宿率上。這顯示文化局報告中的數字恐只是「人次疊加」，並未轉化為實際經濟效益。

陳佳君表示，針對野餐墊佔位會加強勸導，並於周邊設置指示牌、安排工作人員引導。每日演出結束後，文化局皆協請警察局晚間22時至隔日4時加派巡邏人力，並與活動現場保全保持聯繫。

陳佳君說，活動期間，每年除加強調度Youbike，也鼓勵民眾使用綠色運具，於活動官網、粉絲專頁及摺頁，提供民眾至活動現場的公車班次資訊，並於現場加強人員疏導，減少道路壅塞。

文化局指出，台中爵士音樂節於2022至2024年，每年均突破百萬人次參與，去年更創下高達20億元商機；文化局持續推出售票爵士音樂會，培養使用者付費觀念。此外，今年也與餐飲、文創、飯店與商圈業者合作，推出爵士巡演活動，進一步帶動爵士音樂產業效益，使爵士音樂從單一節慶活動延伸為城市文化品牌。