快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中爵士音樂節去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重。圖／議員林祈烽提供
台中爵士音樂節去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重。圖／議員林祈烽提供

台中爵士音樂節將於10月17日登場，民進黨市議員黃守達說，去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重，要求文化局祭出改善措施，避免重蹈去年亂象。文化局長陳佳君表示，將加強勸導。國民黨議員朱暖英則質疑市府未把人潮轉為商機，文化局回應去年創下20億商機。

台中爵士音樂節今年邁入第21屆，號稱累積超過1500萬人次參與，每年吸引百萬人潮，是全台最具影響力的國際音樂盛事之一。市議員黃守達表示，過去爵士音樂節亂象叢生，尤其野餐墊占位嚴重，去年甚至出現「爵士黃牛」，轉租野餐墊的景觀座位，造成混亂，今年是否仍會重演？

黃守達也說，每逢爵士音樂節，市民廣場周邊交大打結。市府雖稱鼓勵綠色運具，但實際鼓勵措施僅限YouBike，並未擴及公車或增開班次，難以有效疏導人潮與車潮，也形成道路越來越塞，公車運量卻越來越低的窘況。

國民黨市議員朱暖英表示，根據觀光局數據，近3年台中市整體觀光產值並無明顯突破，飯店住房率也僅維持在6成上下，與文化局所宣稱的「百萬人潮湧入」明顯不符。她直言有人潮就應該會有錢潮，若真有1500萬人次的參與基礎，應能反映在觀光產值與住宿率上。這顯示文化局報告中的數字恐只是「人次疊加」，並未轉化為實際經濟效益。

陳佳君表示，針對野餐墊佔位會加強勸導，並於周邊設置指示牌、安排工作人員引導。每日演出結束後，文化局皆協請警察局晚間22時至隔日4時加派巡邏人力，並與活動現場保全保持聯繫。

陳佳君說，活動期間，每年除加強調度Youbike，也鼓勵民眾使用綠色運具，於活動官網、粉絲專頁及摺頁，提供民眾至活動現場的公車班次資訊，並於現場加強人員疏導，減少道路壅塞。

文化局指出，台中爵士音樂節於2022至2024年，每年均突破百萬人次參與，去年更創下高達20億元商機；文化局持續推出售票爵士音樂會，培養使用者付費觀念。此外，今年也與餐飲、文創、飯店與商圈業者合作，推出爵士巡演活動，進一步帶動爵士音樂產業效益，使爵士音樂從單一節慶活動延伸為城市文化品牌。

音樂會 文化局 野餐

延伸閱讀

台中市兒少代表疑遭取消資格…議員籲即刻恢復 市府稱本就有2種

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

台中市自助洗衣店安全管理條例通過委員會審查 今後僅能設置在1樓

中捷藍線補助款60億變1.6億 盧秀燕：中央「卡盧」非常不道德

相關新聞

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民...

南投這村里1天收50張騎樓違停罰單 地方抱怨求解

南投埔里近來頻有民眾將機車停在騎樓下，未阻礙通行仍遭檢舉，當地大成里1天就收到50張罰單，地方抱怨，警方無奈，縣議員建議...

少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱...

彰化田尾花田季來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，...

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

台中市議會今定期大會專案報告，民進黨市議員林祈烽指出，台中市有1280輛公車，其中305輛電動公車，占比23.8%，落後...

台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

台中爵士音樂節將於10月17日登場，民進黨市議員黃守達說，去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。