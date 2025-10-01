快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中公車載客量六都唯一「不增反減」議員：別讓學生大熱天騎YouBike

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張廖乃綸今在市議會專案報告質詢。圖／張廖乃綸提供
台中市議員張廖乃綸今在市議會專案報告質詢。圖／張廖乃綸提供

台中市議員張廖乃綸今在市議會專案報告，關心去年六都市區客運載客量，唯獨台中「不增反減」、減幅六都最高，還沒有恢復疫情前的水準。對此，交通局長葉昭甫解釋，近年來全國都面臨公車駕駛人力吃緊的問題，交通局會持續協助業者招募公車駕駛、提升服務品質。

張廖乃綸表示，審計處報告指出，交通部辦理公路公共運輸服務升級計畫，去年度公路「公共運輸載客量」六都市區客運載客量比2019年成長2%，唯獨台中市的市區客運載客量「不增反減」，減少幅度是六都最高，還沒有恢復疫情前的水準。

張廖乃綸指出，交通局的專案報告指出，民眾改騎 YouBike、改搭捷運或台鐵，只得公車運量才會大幅下降，但夏天動輒高溫攝氏35度以上，學生如果有便利的公車可以搭乘，不需要辛苦背好幾公斤重的書包騎YouBike上學，更何況，上放學尖峰時間還搶不得到YouBike。

張廖乃綸強調，台鐵、捷運無法抵達每一個區域，交通局應該檢討改善公車的減班、脫班及駕駛人力吃緊等問題，提升公車便利性，才能讓更多民眾願意搭公車，提升公車搭乘率。

交通局長葉昭甫解釋，近年來全國都面臨公車駕駛人力吃緊的問題，進而影響公車運能，加上公共運輸的多元選擇，很多民眾改搭捷運或騎YouBike，使得公車載客量減少，交通局會持續協助業者招募公車駕駛、提升服務品質。

公車駕駛 YouBike 捷運

延伸閱讀

尖峰時段YouBike一車難求 民眾：像搶車大作戰

台中中賓立體停車場動工明年10月試營運 未來有空橋通中國醫

台中國慶推交通暢遊套票 不限次數搭捷運、公車最低只要180元

李驥「台中公車到站是玄學」引共鳴 交通局長獻搭車秘笈

相關新聞

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民...

南投這村里1天收50張騎樓違停罰單 地方抱怨求解

南投埔里近來頻有民眾將機車停在騎樓下，未阻礙通行仍遭檢舉，當地大成里1天就收到50張罰單，地方抱怨，警方無奈，縣議員建議...

少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱...

彰化田尾花田季來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，...

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

台中市議會今定期大會專案報告，民進黨市議員林祈烽指出，台中市有1280輛公車，其中305輛電動公車，占比23.8%，落後...

台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

台中爵士音樂節將於10月17日登場，民進黨市議員黃守達說，去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。