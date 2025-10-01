台中公車載客量六都唯一「不增反減」議員：別讓學生大熱天騎YouBike

台中市議員張廖乃綸今在市議會專案報告，關心去年六都市區客運載客量，唯獨台中「不增反減」、減幅六都最高，還沒有恢復疫情前的水準。對此，交通局長葉昭甫解釋，近年來全國都面臨公車駕駛人力吃緊的問題，交通局會持續協助業者招募公車駕駛、提升服務品質。

張廖乃綸表示，審計處報告指出，交通部辦理公路公共運輸服務升級計畫，去年度公路「公共運輸載客量」六都市區客運載客量比2019年成長2%，唯獨台中市的市區客運載客量「不增反減」，減少幅度是六都最高，還沒有恢復疫情前的水準。

張廖乃綸指出，交通局的專案報告指出，民眾改騎 YouBike、改搭捷運或台鐵，只得公車運量才會大幅下降，但夏天動輒高溫攝氏35度以上，學生如果有便利的公車可以搭乘，不需要辛苦背好幾公斤重的書包騎YouBike上學，更何況，上放學尖峰時間還搶不得到YouBike。

張廖乃綸強調，台鐵、捷運無法抵達每一個區域，交通局應該檢討改善公車的減班、脫班及駕駛人力吃緊等問題，提升公車便利性，才能讓更多民眾願意搭公車，提升公車搭乘率。

交通局長葉昭甫解釋，近年來全國都面臨公車駕駛人力吃緊的問題，進而影響公車運能，加上公共運輸的多元選擇，很多民眾改搭捷運或騎YouBike，使得公車載客量減少，交通局會持續協助業者招募公車駕駛、提升服務品質。