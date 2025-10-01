快訊

部分縣市拒高端流感疫苗進校園 彰化：科學無疑慮、不挑廠牌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
公費流感疫苗今開打，今年流感疫苗廠牌包括國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端五種都可能進到校園。圖／彰化縣府資料照
公費流感疫苗今開打，今年流感疫苗廠牌包括國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端五種都可能進到校園。圖／彰化縣府資料照

公費流感疫苗今開打，有縣市疑因高端疫苗不受家長信賴，特別強調未讓「高端」疫苗進入校校園，但彰化縣府衛生局長葉彥伯說，今年流感疫苗廠牌包括國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端五種，在科學證據上沒有任何證據指出「高端」有什麼特別問題，疫苗廠牌還是會依配送狀況進到校園為學童接種。

去年彰化65歲以上長者流感疫苗接種率約五成五，居全國之冠，但進校園施打流感疫苗時，因家長對廠牌有所顧慮，國中小學生接種率約七成二、學齡前幼兒約七成五，比以往略低約5%，但各廠牌最終使用率仍達100%。

葉彥伯說，去年各廠牌施打狀況並沒有顯示高端疫苗有什麼特別不良反應，校方也沒有特別反映有什麼困難，考量到各廠牌都由中央隨機配送，無法隨機調度，在流感流行期前盡快完成接種預防最為重要，且公費疫苗都有經過國家認證核可，都是合格有效的疫苗，因此各廠牌疫苗還是可能進到校園。

彰化市一所千人規模的國小校長指出，今年目前未收到家長反映對疫苗品牌有太大的疑慮；林姓家長說，彰化校園流感疫苗通知上有特別說明，公費疫苗為集中接種無法選擇疫苗種類，所以若有家長有疑慮可能就會選擇不施打或預約診所施打。

