議員楊典忠批台中「文九用地」閒置 市府：里民激增與學齡人口不同

台中港特定區市鎮中心市地重劃區自2009年起，已吸引大量人口移入，市議員楊典忠今天質詢指出，重劃區內清水區槺榔里與梧棲區頂寮里，15年來人口分別增加1.2倍及1.3倍，但唯一尚未開闢的公共設施「文九用地」約3.35公頃，市有地持續閒置，導致當地學童就學不便，呼籲市府應儘速評估設校需求。

台中市教育局表示，這是一個誤會，因為該地區里民人口的成長，與學齡人口並不相同；梧棲區文九（市）學校用地位於梧棲區頂寮里，為梧棲區梧棲國小學區，並鄰近清水區槺榔國小，因梧棲國小114學年度總班級數共36班，小一新生為每班平均25.29人，預估未來新生班級數約5至6班，至119學年度時總班級數減為34班。

而槺榔國小114學年度總班級數則為12班，小一新生每班平均23.5人，預估未來新生班級數3班，總班級數則預估逐年增加，至119學年度時增為17班；但該地區學校校內空間，目前暫足以容納未來學生人數，因此教育局仍將持續追蹤，留意該地區學齡人口數變化，評估未來設校的需求性。

市議員楊典忠統計，清水區槺榔里人口從2011年的5119人增至2025年8月的1萬1612人，15年間增加6493人，增幅達1.2倍；而梧棲區頂寮里則從2011年的3451人增至8060人，增加4609人，增幅高達1.3倍；人口成長驚人下，但目前槺榔里0至14歲兒童有1337人，頂寮里則有1,051人，顯示地方學童就學需求迫切。

楊典忠說，目前重劃區北側大樓林立，但居民子女若要就讀清水槺榔國小，需跨越西濱快速道路，全程約900公尺，步行需11分鐘；若選擇梧棲國小或中正國小的距離更超過兩公里，光走路至少要半小時，他質疑，「明明重劃區早已預留文九用地，市府卻遲遲不動，讓學童每天奔波，安全與便利全被忽視,這樣合理嗎？」

楊典忠表示，台中市目前有22處都市計畫重劃區，重劃區內因重大建設與公共設施完備而吸引人口進入，台中港市鎮中心重劃區僅規劃一處文九用地，可見都發局、地政局規劃時，已有設置學校需求，但教育局專案報告卻稱還要再評估需求，顯示重劃區規劃與執行完全矛盾，更反映市府部門間缺乏整合。