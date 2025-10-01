快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

作家向陽現身解說南投虎山文學步道

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

南投縣中興新村虎山文學步道，經南投縣政府文化局整修後，9月30日上午在虎山藝術館舉行啟用典禮，15位知名作家書寫中興新村的詩文，做成看板，可以沿著步道走讀，知名作家向陽等人現身解說，也有作家當場朗頌詩詞，虎山文學步道「很文學」。

500公尺步道兩旁縣府文化局重新立起15座詩文看板，知名作家書寫中興新村的印象，透過看板呈現，使得虎山步道成為兼具休閒、健身與欣賞文學的好去處；虎山文學步道，綠蔭小徑下，涼風習習，加上沿途可欣賞文學作品，行走其間身心舒暢。

南投縣副縣長王瑞德表示，南投人文薈萃，很多文化藝術大師的創作和生活結合在一起，埔里有哲學之路、日月潭有涵碧步道等，這次縣府邀請向陽等15位大師提供作品，重新建置虎山文學步道，透過文學表現，呈現生活歷程、社會歷史，進而分享豐富生命，相信虎山文學步道，未來是低碳永續的休閒去處，也可以豐富我們的心靈。

縣議員林儒暘表示，中興新村是過去台灣省政府所在地，中興會堂後方的虎山藝術館，是很多長輩休閒運動的地方，文化局建置文學步道，鄉親可以多走走，不但有益健康，親近作家文學作品，也是一種心靈享受。

知名作家向陽表示，回到故鄉參加文學步道揭牌，是件高興的事，15位和南投有關係的作家，在步道上呈現創作，也讓南投在觀光、產業之外，展現文化的另一面，在台灣文壇上，南投出了不少優秀的作家，從散文、小說、報導文學等等：埔里到日月潭設置和文學有關步道，這是自然和觀光之外的人文景觀，這是南投的驕傲，希望能繼續下去，他並點名溪頭森林遊樂區，是很適合建置文學步道。

聚傳媒

文學 南投縣 中興新村

延伸閱讀

南投虎山文學步道重啟 短短500公尺匯集15名家詩文

2025台灣文學獎金典獎 5原住民作家作品入圍創新高

三神贊境南投 粉紅超跑首度停駕南投縣府

林保署南投甄選8名森林護管員 薪資最高近5萬元

相關新聞

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告，關心新光三越百貨復業、大遠百周年慶的「雙百交通危機」，首周末因市府「禁排令」奏效，獲民...

南投這村里1天收50張騎樓違停罰單 地方抱怨求解

南投埔里近來頻有民眾將機車停在騎樓下，未阻礙通行仍遭檢舉，當地大成里1天就收到50張罰單，地方抱怨，警方無奈，縣議員建議...

少子化衝擊創新低！彰基搶救早產兒 順德捐百萬保溫箱相挺

台灣少子化問題日益嚴重，今年5月全台新生兒僅8433人，創下歷年單月新低，彰化起家的順德工業今捐贈一台新生兒輸送型保溫箱...

彰化田尾花田季來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

中秋與雙十連假何處去?彰化縣田尾休閒農業協會將於10月10日至12日舉辦花田祭，今年特別打造「傑克的魔豆花園解謎」主題，...

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

台中市議會今定期大會專案報告，民進黨市議員林祈烽指出，台中市有1280輛公車，其中305輛電動公車，占比23.8%，落後...

台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

台中爵士音樂節將於10月17日登場，民進黨市議員黃守達說，去年市民廣場變成野餐墊廣場，一堆人用野餐墊占位，亂象嚴重，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。