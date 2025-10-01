作家向陽現身解說南投虎山文學步道

南投縣中興新村虎山文學步道，經南投縣政府文化局整修後，9月30日上午在虎山藝術館舉行啟用典禮，15位知名作家書寫中興新村的詩文，做成看板，可以沿著步道走讀，知名作家向陽等人現身解說，也有作家當場朗頌詩詞，虎山文學步道「很文學」。

500公尺步道兩旁縣府文化局重新立起15座詩文看板，知名作家書寫中興新村的印象，透過看板呈現，使得虎山步道成為兼具休閒、健身與欣賞文學的好去處；虎山文學步道，綠蔭小徑下，涼風習習，加上沿途可欣賞文學作品，行走其間身心舒暢。

南投縣副縣長王瑞德表示，南投人文薈萃，很多文化藝術大師的創作和生活結合在一起，埔里有哲學之路、日月潭有涵碧步道等，這次縣府邀請向陽等15位大師提供作品，重新建置虎山文學步道，透過文學表現，呈現生活歷程、社會歷史，進而分享豐富生命，相信虎山文學步道，未來是低碳永續的休閒去處，也可以豐富我們的心靈。

縣議員林儒暘表示，中興新村是過去台灣省政府所在地，中興會堂後方的虎山藝術館，是很多長輩休閒運動的地方，文化局建置文學步道，鄉親可以多走走，不但有益健康，親近作家文學作品，也是一種心靈享受。

知名作家向陽表示，回到故鄉參加文學步道揭牌，是件高興的事，15位和南投有關係的作家，在步道上呈現創作，也讓南投在觀光、產業之外，展現文化的另一面，在台灣文壇上，南投出了不少優秀的作家，從散文、小說、報導文學等等：埔里到日月潭設置和文學有關步道，這是自然和觀光之外的人文景觀，這是南投的驕傲，希望能繼續下去，他並點名溪頭森林遊樂區，是很適合建置文學步道。

