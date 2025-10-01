水龍頭開了…難解新青安的渴？ 台中這1區跌落神壇 創62個月新低
六都公布今年9月買賣移轉棟數，雖政府放寬新青安房貸，水龍頭開了，但總體表現呈現年月雙減持續低迷；台中過往的交易熱區、「常勝軍」北屯區因交屋潮暫退，寫下近62個月的最低潮。大黑馬則為台中梧棲區迎來交屋潮，這也讓梧棲首度成為六都的交易冠軍。
六都公布今年9月買賣移轉棟數，總計六都共16075棟，月減3.5%，年減29.5%，表現年月雙減持續低迷，其中台中3600棟，月減3.8%，年減28.5%，房市買氣依然依靡。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年9月大部分都處於傳統的民俗月淡季，且央行Q3的理監事決議，既有管制通通維持不變，與市場期待鬆綁的看法有不小落差；加上獲政策保障的新青安，政策優惠僅剩不到1年，激勵購屋的效果已隨時間漸淡。
張旭嵐指出，更重要的是，除了新青安之外，市面上的一般房貸方案，利率已來到16年來的新高，民眾就算貸得到，也不見得貸得起，因此即使9月的房貸水位較前幾個月充盈，民眾還是欠缺信心不敢買，整體買氣也因而欲振乏力，在景氣盤整之際，唯有負擔輕鬆的低總價小宅銷路相對平穩。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，過往台中的「常勝軍」北屯區，則因交屋潮暫退，量能從去年9月的903棟，縮減至今年的282棟、不到300棟，月減42.4%、年減68.8%，雙居全台之冠，也寫下近62個月的最低潮。
陳定中觀察，大環境買氣萎縮，還是有部分區域憑藉大案交屋潮衝出可觀量能，例如台中梧棲的台中港特定區，因新案完工交屋量大，年增237.6%、月增120.9%，表現分居全國一、二名。
梧棲有總戶數逾2000戶的超級大案「遠雄幸福成」在第二季末取得使照，近期邁入交屋高峰期，使梧棲今年9月的買賣移轉量，首度突破700棟大關，不僅締造2006年統計以來的單月史上最大量，也讓梧棲第一次成為六都的交易冠軍。
