苗栗農產台中地酒 跨縣美食端出農村餐桌新滋味

中央社／ 台中1日電

台中市政府與苗栗縣政府攜手，苗栗在地農產結合台中地酒，4名大廚翻玩食材，打造創意佳餚餐桌，更結合業者預計推出交流成果，未來民眾也能實際品嚐在地農產的美味。

苗栗縣政府主辦並攜手台中市農業局，首次跨縣市合作的「苗栗好豐味×大廚上菜秀」在台中魚市場盛大登場，活動中4名主廚現場翻玩食材，苗栗的芋頭、梅乾菜、南瓜、金桔醬搭上台中在地地酒，傳統農產激盪出新滋味。

台中市農業局透過文字稿表示，米其林指南入選餐廳膳馨餐飲集團主廚鄭乃綱運用苗栗特色食材如芋頭、梅乾菜、南瓜、金桔醬等，將地方風味化為創意佳餚。屋馬餐飲集團金韓食主廚劉俊德、大米義式廚房主廚張文豪、寧菠風味小館主廚鄧玲如接力完成各式美食。

這場大廚秀不只是料理展演，更是由2縣市官方領軍、品牌同台的合作。苗栗帶來特色食材，台中提供市場與酒品，雙方資源互補，從產地到餐桌共同打造農產推廣的產業新模式，同步展現了農村再生與產業輔導的成效。

主辦單位也與業者合作，交流成果未來將成為餐廳菜單，讓苗栗農產與台中地酒打造的跨界餐桌，不只停留在活動舞台，將走進消費者的日常生活。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

食材 台中市

