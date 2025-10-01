聽新聞
搶救高鐵周邊！彰縣府樂齡產業園區土地標售 打造養生村
台灣邁入超高齡社會，彰化縣政府看準銀髮族市場需求持續增長，近日公告「高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案；規劃4筆、總面積達10公頃的土地開發，將打造縣內首座樂齡園區，也就是俗稱的「養生村」，此次標售首度採投資計畫書事先審查制，通過審查後再進入價格決標階段。
彰化縣府地政處指出，標售基地位於高鐵彰化車站特定區「第二種產業服務專用區」，座落於高鐵東側、緊鄰台鐵以西，其中基地一面積最大達3.5公頃，土地總價約15億元，定位為核心產業發展基地，指定開發項目以高齡友善出租住宅為主，這類住宅強調無障礙設計、社區健康管理與社交互動空間，滿足銀髮族對健康生活與安全居住的需求。
基地二至四面積分別為1.5、2.1及2.8公頃，土地價格約6.7億、8.8億及12億元。地政處說明，這三塊基地為支援產業服務用地，規劃優先發展方向包括醫療保健與社會工作服務業、藝術娛樂、批發零售、住宿及餐飲業及運輸倉儲業等。
地政處分析，此區交通便利、土地價格合理、面積適中，但仍需要大規模投資及整體規劃，今年9月底舉辦說明會吸引保險業、物流業等業者參與；投標廠商須依指定或優先開發產業提出完整投資計畫，經審查通過後，才可進入價格標決階段，確保樂齡園區的產業發展目標得以落實，預計今年底前可完成決標作業。
