快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

搶救高鐵周邊！彰縣府樂齡產業園區土地標售 打造養生村

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府公告「高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府公告「高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案。圖／彰化縣府提供

台灣邁入超高齡社會，彰化縣政府看準銀髮族市場需求持續增長，近日公告「高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案；規劃4筆、總面積達10公頃的土地開發，將打造縣內首座樂齡園區，也就是俗稱的「養生村」，此次標售首度採投資計畫書事先審查制，通過審查後再進入價格決標階段。

彰化縣府地政處指出，標售基地位於高鐵彰化車站特定區「第二種產業服務專用區」，座落於高鐵東側、緊鄰台鐵以西，其中基地一面積最大達3.5公頃，土地總價約15億元，定位為核心產業發展基地，指定開發項目以高齡友善出租住宅為主，這類住宅強調無障礙設計、社區健康管理與社交互動空間，滿足銀髮族對健康生活與安全居住的需求。

基地二至四面積分別為1.5、2.1及2.8公頃，土地價格約6.7億、8.8億及12億元。地政處說明，這三塊基地為支援產業服務用地，規劃優先發展方向包括醫療保健與社會工作服務業、藝術娛樂、批發零售、住宿及餐飲業及運輸倉儲業等。

地政處分析，此區交通便利、土地價格合理、面積適中，但仍需要大規模投資及整體規劃，今年9月底舉辦說明會吸引保險業、物流業等業者參與；投標廠商須依指定或優先開發產業提出完整投資計畫，經審查通過後，才可進入價格標決階段，確保樂齡園區的產業發展目標得以落實，預計今年底前可完成決標作業。

彰化縣政府公告「高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案，規劃4筆、總面積達10公頃的土地開發。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府公告「高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案，規劃4筆、總面積達10公頃的土地開發。圖／彰化縣府提供

高鐵 銀髮族

延伸閱讀

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

他怨高鐵台中站道路亂「容易迷路」 苦主點頭：中部百慕達不是叫假的

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

全民英檢新年度日程公布！25場公開測驗 提供4樂齡友善服務

相關新聞

水龍頭開了…難解新青安的渴？ 台中這1區跌落神壇 創62個月新低

六都公布今年9月買賣移轉棟數，雖政府放寬新青安房貸，水龍頭開了，但總體表現呈現年月雙減持續低迷；台中過往的交易熱區、「常...

搶救高鐵周邊！彰縣府樂齡產業園區土地標售 打造養生村

台灣邁入超高齡社會，彰化縣政府看準銀髮族市場需求持續增長，近日公告「高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案；規劃...

部分縣市拒高端流感疫苗進校園 彰化：科學無疑慮、不挑廠牌

公費流感疫苗今開打，有縣市疑因高端疫苗不受家長信賴，特別強調未讓「高端」疫苗進入校校園，但彰化縣府衛生局長葉彥伯說，今年...

議員楊典忠批台中「文九用地」閒置 市府：里民激增與學齡人口不同

台中港特定區市鎮中心市地重劃區自2009年起，已吸引大量人口移入，市議員楊典忠今天質詢指出，重劃區內清水區槺榔里與梧棲區...

台中海洋館票價遭嫌太貴 綠議員促市民免費 藍議員籲重視團體客

台中海洋館斥資13億元打造，試營運至10月6日，往後全票恢復原價500元，讓民眾質疑「太貴」。台中市議會今進行定期大會專...

大庄囝仔工藝師陳金旺 用大肚山紅土為浩天宮添糊火缸傳佳話

從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」，面對這種別人避之不及的紅土材料，陳金旺選擇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。