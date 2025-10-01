台中海洋館票價遭嫌太貴 綠議員促市民免費 藍議員籲重視團體客

台中海洋館斥資13億元打造，試營運至10月6日，往後全票恢復原價500元，讓民眾質疑「太貴」。台中市議會今進行定期大會專案報告，綠營議員建議中小學生免費參觀或台中市民第一次入館免費，提升參觀人數。藍營議員則認為要重視團體人潮，提升團體客服務。中市府表示，10月8日將祭出中市小學生優惠措施。

台中海洋館歷經三任市長、耗時14年規劃建設，已於8月21日試營運。民進黨市議員何文海說，海洋館造價達13億，但民眾去了評價不佳，「好似到了水族館」，要求可祭出台中市民第一次入館免費，提升參觀人數，另也可串聯周邊景點，否則不會有人專程去看海洋館。

民進黨市議員陳淑華說，曾聽參觀過的民眾反映，海洋館票價太貴，館內餐飲也貴，市府應規劃中小學生免費參觀；另海洋館展出內容豐富性不足、可看性尚欠，要求提升海洋教育。

國民黨市議員陳文政認為除了散客，更要重視團體人潮，有幼兒園帶了近300名師生與家長想參訪海洋館，卻要家長自行上網預約購票，園方最後因麻煩作罷，錯失參訪機會，要求市府督促業者完善團體服務，包括設置專屬團體諮詢窗口、設置團體出入館通道及安排專人導覽，提升教育意義。

民進黨市議員謝家宜說，海洋館停車場只提供104個停車位，假日根本不夠，車輛要停到梧棲漁港，卻沒有交通導引，要求改善。

台中市長盧秀燕說，基隆海科館1020元，遠雄海洋公園990元，桃園「Xpark水族館」600元，台中海洋館票價500元，屬於中後段班，且全國的促參案，都沒有全部免費的方案。

觀旅局長陳美秀表示，海洋館依照促參法案收費執行，但從10月8日至明年1月16日台中市小學生票價有8折優惠，並有現場教學，增加教育功能。另要求業者重視團體客，加強相關服務。

陳美秀說，海洋館除104個停車位，鄰近梧棲漁港有600多個停車位，遊客也可停在漁港，另規劃5條直達公車路線到海洋館，將持續評估周邊台中港用地可否作為停車規劃。