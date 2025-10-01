彰化縣道144線員大排段龜裂 將啟動改善工程
彰化縣道144線員大排平面道路為串聯鹿港、福興等重要聯絡道路，長期龜裂破損，彰化縣政府將啟動工程改善南北岸道路共約5.9公里，預計12月中陸續完工。
彰化縣長王惠美今天前往視察縣道144線員大排平面道路，她表示，此為聯絡鹿港、福興和彰濱工業區的重要道路，銜接台61線，因交通流量大，道路龜裂破損，縣府向中央爭取並投入經費約新台幣6000萬元進行道路改善工程。
王惠美表示，北岸道路改善範圍從台61線前起至南環路口，長約2.9公里，預計10月14日開工，12月12日完工。
王惠美進一步說，南岸道路改善從南環路口起至大有抽水站旁路口，長約3公里，11月15日開工，預估明年1月14日完工，期望改善後通行更安全。
