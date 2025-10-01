快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

台中海洋館推國小海洋教育專案 提供8折優惠

中央社／ 台中1日電

台中海洋館8日正式開幕，台中市觀旅局今天表示，將推出「台中市各國民小學海洋教育推廣專案」，提供8折優惠；試營運最後一天，館方也邀請清水、梧棲低收入戶免費參觀。

台中海洋館8月21日對外試營運，票價、館內展出內容等引發討論，台中市議會今天召開定期會進行專案報告，藍綠議員也提出多項建議。

國民黨市議員陳文政質詢，台中海洋館地點並非交通便捷區域，館方飼養照護海洋生物有賴龐大資金，須仰賴穩定且充足參觀人潮，團體票則可帶來穩定收益。

他舉例，日前有300名幼兒園師生與家長因無法統一購票，最後放棄參訪。他建議觀旅局督導業者，設立專屬團體預約窗口、規劃快速入館通道，並安排專人導覽，提升參訪體驗。

民進黨市議員陳淑華、謝家宜指出，許多民眾反映，海洋館票價、館內餐飲有夠貴，展出內容不足、可看性欠佳；建議市府規劃中小學生免費參觀，提升台中海洋教育。

台中市觀旅局長陳美秀表示，試營運期間為網路購票，已告知業者正式營運應改善問題，業者已規劃正式營運後的團體參訪方案，並自10月8日起推出「台中市各國民小學海洋教育推廣專案」，提供8折優惠，吸引學校團體參與。

台中海洋館透過文字稿指出，中秋節10月6日為試營運最後一天，當天邀請設籍清水區、梧棲區的低收入居民免費入館參觀，符合資格民眾持低收入戶證明文件及身分證明文件，營業時間至服務台兌換入館門票。

台中市 海洋館 小學生

延伸閱讀

台中海洋館中秋節當天送暖 邀低收入戶居民免費入館同樂

台中石岡旅服中心服務不間斷 中市府積極招商迎接新風貌

吸引18萬名遊客 台中國際踩舞嘉年華清水街頭二天人潮

到台中海洋館卻被導航到梧棲漁港 挨批道路指示不清

相關新聞

水龍頭開了…難解新青安的渴？ 台中這1區跌落神壇 創62個月新低

六都公布今年9月買賣移轉棟數，雖政府放寬新青安房貸，水龍頭開了，但總體表現呈現年月雙減持續低迷；台中過往的交易熱區、「常...

搶救高鐵周邊！彰縣府樂齡產業園區土地標售 打造養生村

台灣邁入超高齡社會，彰化縣政府看準銀髮族市場需求持續增長，近日公告「高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案；規劃...

部分縣市拒高端流感疫苗進校園 彰化：科學無疑慮、不挑廠牌

公費流感疫苗今開打，有縣市疑因高端疫苗不受家長信賴，特別強調未讓「高端」疫苗進入校校園，但彰化縣府衛生局長葉彥伯說，今年...

議員楊典忠批台中「文九用地」閒置 市府：里民激增與學齡人口不同

台中港特定區市鎮中心市地重劃區自2009年起，已吸引大量人口移入，市議員楊典忠今天質詢指出，重劃區內清水區槺榔里與梧棲區...

台中海洋館票價遭嫌太貴 綠議員促市民免費 藍議員籲重視團體客

台中海洋館斥資13億元打造，試營運至10月6日，往後全票恢復原價500元，讓民眾質疑「太貴」。台中市議會今進行定期大會專...

大庄囝仔工藝師陳金旺 用大肚山紅土為浩天宮添糊火缸傳佳話

從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」，面對這種別人避之不及的紅土材料，陳金旺選擇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。