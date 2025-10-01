台中海洋館推國小海洋教育專案 提供8折優惠

台中海洋館8日正式開幕，台中市觀旅局今天表示，將推出「台中市各國民小學海洋教育推廣專案」，提供8折優惠；試營運最後一天，館方也邀請清水、梧棲低收入戶免費參觀。

台中海洋館8月21日對外試營運，票價、館內展出內容等引發討論，台中市議會今天召開定期會進行專案報告，藍綠議員也提出多項建議。

國民黨市議員陳文政質詢，台中海洋館地點並非交通便捷區域，館方飼養照護海洋生物有賴龐大資金，須仰賴穩定且充足參觀人潮，團體票則可帶來穩定收益。

他舉例，日前有300名幼兒園師生與家長因無法統一購票，最後放棄參訪。他建議觀旅局督導業者，設立專屬團體預約窗口、規劃快速入館通道，並安排專人導覽，提升參訪體驗。

民進黨市議員陳淑華、謝家宜指出，許多民眾反映，海洋館票價、館內餐飲有夠貴，展出內容不足、可看性欠佳；建議市府規劃中小學生免費參觀，提升台中海洋教育。

台中市觀旅局長陳美秀表示，試營運期間為網路購票，已告知業者正式營運應改善問題，業者已規劃正式營運後的團體參訪方案，並自10月8日起推出「台中市各國民小學海洋教育推廣專案」，提供8折優惠，吸引學校團體參與。

台中海洋館透過文字稿指出，中秋節10月6日為試營運最後一天，當天邀請設籍清水區、梧棲區的低收入居民免費入館參觀，符合資格民眾持低收入戶證明文件及身分證明文件，營業時間至服務台兌換入館門票。