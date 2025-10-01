快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

聽新聞
0:00 / 0:00

大庄囝仔工藝師陳金旺 用大肚山紅土為浩天宮添糊火缸傳佳話

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」。記者黑中亮／攝影
從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」。記者黑中亮／攝影

從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」，面對這種別人避之不及的紅土材料，陳金旺選擇接受挑戰，只因紅土正是台中海線農民的精神象徵，同時彰顯「以在地土參與在地盛典」的深層意義。

台中浩天宮大庄媽祖徒步北港進香活動，即將於10月5日啟程，七天六夜的刈香大典在中堡五十三庄505桌的盛大起馬宴中揭開序幕，今年儀式中的重要環節「糊火缸」，更承載了302年的信仰傳承，今年由在地工藝師陳金旺製作，這份跨越信仰與工藝的心意，已成為地方津津樂道的佳話。

浩天宮主委王經綻指出，「糊火缸」是分靈宮廟向祖廟借取香火，再帶回本宮廟合爐的重要儀式，象徵著香火綿延不絕與庇佑安定，浩天宮大庄媽祖至今已有302年歷史，被列為台中市文化資產歷史建築，早年隨拓墾者來到大庄，香火鼎盛，成為大肚中堡五十三庄的信仰核心，而每一座糊火缸不僅是一件器物，更是族群記憶與地方心靈的寄託，因此缸器製作格外受到重視。

陳金旺表示，以往製作糊火缸多半只講究寬高是否符合文公尺紅字，材質也以陶或瓷為主，但今年他選擇了大肚山紅土，面對這是一種砂質重、含水性高、不易塑形、容易龜裂的土料，由於在糊火缸的塑製過程中，紅土的特性更顯嚴苛，稍有不慎就可能產生裂痕，因此從製作第一天起，便幾乎寸步不離作品身旁，一旦發現裂縫就立刻修補。

陳金旺坦言，紅土成形的難度遠高於一般陶瓷土；然而堅持挑戰大肚山紅土，就是想讓火缸不只是一件工藝作品，而是一份對土地與信仰的深情回應；當糊火缸點燃時，代表著大肚山紅土與大肚中堡五十三庄信仰中心浩天宮的共同故事，相信這份信仰的香火綿延不絕。

從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」。記者黑中亮／攝影
從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」。記者黑中亮／攝影

信仰 媽祖

延伸閱讀

台中知名沙鹿武震宮五路武財神廟動土 企業老闆祈求財源廣進

2025台灣設計展 鹿港公會堂「平安行」邂逅信仰

信仰結合藝術 中壢仁海宮200年宮慶攜手故宮推出3D媒體展

九宮廟聯合舉辦 中和土地公遶境嘉年華登場

相關新聞

大庄囝仔工藝師陳金旺 用大肚山紅土為浩天宮添糊火缸傳佳話

從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」，面對這種別人避之不及的紅土材料，陳金旺選擇...

車流大路面龜裂嚴重 彰化縣道144線員大排段啟動改善

彰化縣道144線員大排平面道路連結鹿港、福興、福寶濕地，並銜接台61線，是往返鹿港、福興及彰濱工業區的重要交通要道，因車...

中市府不當裁撤第四屆兒少代表 社會局：多元推薦未排除

台中市多名兒少代表今開記者會，控訴市府將「兒少代表」無預警裁撤，變更為「兒少社區參與培力代表」，改制程序不合理，又先斬後...

台中公車事故3年死傷破千六都第一？ 盧秀燕：數據不公平失真

台中市議會今進行定期大會專案報告，審計報告指台中市近3年公車死傷事故破千人，全國最多，引發藍綠交鋒。藍白議員質疑數據公正...

營建景氣下行 「中台灣營建協力廠商聯誼會」成立彼此互助

房地產景氣有變化，台中市有7家營建業者共同發起「中台灣營建協力廠商聯誼會」昨晚舉辦成立大會，首任會長、禾固營造董事長張啟...

公費流感、新冠疫苗齊上陣 衛福部豐原醫院今天開打

因應秋冬呼吸道傳染病的流行期，衛福部豐原醫院配合疾管署政策，今天起提供公費疫苗接種服務，包含流感疫苗、新冠疫苗，肺炎鏈球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。