大庄囝仔工藝師陳金旺 用大肚山紅土為浩天宮添糊火缸傳佳話

從小在媽祖廟邊長大的在地工藝師陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作「糊火缸」，面對這種別人避之不及的紅土材料，陳金旺選擇接受挑戰，只因紅土正是台中海線農民的精神象徵，同時彰顯「以在地土參與在地盛典」的深層意義。

台中浩天宮大庄媽祖徒步北港進香活動，即將於10月5日啟程，七天六夜的刈香大典在中堡五十三庄505桌的盛大起馬宴中揭開序幕，今年儀式中的重要環節「糊火缸」，更承載了302年的信仰傳承，今年由在地工藝師陳金旺製作，這份跨越信仰與工藝的心意，已成為地方津津樂道的佳話。

浩天宮主委王經綻指出，「糊火缸」是分靈宮廟向祖廟借取香火，再帶回本宮廟合爐的重要儀式，象徵著香火綿延不絕與庇佑安定，浩天宮大庄媽祖至今已有302年歷史，被列為台中市文化資產歷史建築，早年隨拓墾者來到大庄，香火鼎盛，成為大肚中堡五十三庄的信仰核心，而每一座糊火缸不僅是一件器物，更是族群記憶與地方心靈的寄託，因此缸器製作格外受到重視。

陳金旺表示，以往製作糊火缸多半只講究寬高是否符合文公尺紅字，材質也以陶或瓷為主，但今年他選擇了大肚山紅土，面對這是一種砂質重、含水性高、不易塑形、容易龜裂的土料，由於在糊火缸的塑製過程中，紅土的特性更顯嚴苛，稍有不慎就可能產生裂痕，因此從製作第一天起，便幾乎寸步不離作品身旁，一旦發現裂縫就立刻修補。