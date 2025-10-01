中醫診所插旗高雄 捐200萬助學校、慈善機構

快訊

中央社／ 高雄1日電

連鎖中醫診所插旗高雄，近日選擇在六合一路開設分院，總院長蔡全德捐逾200萬元，協助學校與慈善機構等12單位發展，也推出年滿65歲及福保身分等永久免掛號費。

這家連鎖中醫診所從台中沙鹿起家，目前分院遍布台中、彰化、南投、雲林、新竹、桃園；蔡全德今年再度擴張診所據點，首度插旗南台灣，選擇在六合一路設立高雄第一家分院。

蔡全德說，多年來已捐出數千萬，要創造的不只是醫療服務，還包括三帖良藥健康、快樂與愛，「社會需要的不只是治病的藥方，更需要溫暖的關懷與長遠的支持。」期許每一份善款都能成為孩子們的希望、家庭的力量，以及社會進步的養分。

根據新聞稿表示，隨著高雄六合分院的成立，公益腳步將更深入南台灣。此次開幕受捐單位包括，高雄市七賢國小、新興區成功里、南高雄家扶中心；台中市大鵬國小、南興國小、國安國小、北勢國小、龍井國小、大甲高中；新竹縣尖石國中及南投良顯堂基金會、彰化縣樂林食物銀行慈善會等。

對於高雄也有另一家老字號連鎖中醫診所，蔡全德說，中醫的利用率不如外界認知的高，近年清冠一號讓很多人真正認識中醫，中醫可以治療各種疾病，民眾可以各取所需，沒有市場飽和的問題，盼醫療聯手守護民眾的健康。

此外，針對近日護理師持續短缺問題，蔡全德表示，公司非常重視專業，也會給出比較優渥的待遇，因此人力相當穩定。目前團隊有超過百名醫師及近200名護理、藥師、助理。

中醫 診所

