南投中寮石龍宮泡麵土地公聞名 10/4千人開吃祈福

中寮鄉石龍宮「泡麵土地公」遠近聞名，石龍宮4日首度舉辦「千人泡麵」祈福日，並首設泡麵造型郵筒，活動導入小旅行集點任務，透過數位互動帶人潮走進南投酒廠與石龍宮。

石龍宮與台灣菸酒公司南投酒廠合作，4日上午9時起首度舉辦「千人泡麵」活動，信眾打卡送限量環保泡麵碗及泡麵，現場還有泡麵造型郵筒揭幕亮相，搭配「財源滾滾祈福明信片」郵寄活動，讓信眾書寫祝福傳遞好運給親友，4日至12日還有小旅行數位集點任務。

中寮石龍宮今天在南投酒廠對外宣傳，石龍宮主委吳國棟、南投市長張嘉哲、中寮鄉長廖宜賢、南投酒廠副廠長謝育卿等人出席；吳國棟說，南投世界茶業博覽會4日到12日登場，石龍宮活動逢茶博會期間，歡迎遊客到南投市中興新村品茶，再到中寮鄉石龍宮吃泡麵。

張嘉哲致詞說，石龍宮「泡麵土地公」全國有名，未來南投酒廠新建觀光工廠落成後，將串聯石龍宮成為旅遊軸線；廖宜賢表示，石龍宮土地公很靈驗，透過活動將更提升知名度；謝育卿說，南投酒廠位於南投市，廠內有參訪導覽，而新建觀光工廠最快明年底啟用。

石龍宮表示，10月4日「千人泡麵」祈福日當天至石龍宮、南投酒廠完成打卡任務，即可換限量環保泡麵碗、花雕雞杯麵；造型郵筒以台酒花雕雞麵、麻油雞麵為設計主題，融合石龍宮信仰特色，象徵「福到、財到、麵麵俱到」，盼成祈福與觀光打卡地標。