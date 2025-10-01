車流大路面龜裂嚴重 彰化縣道144線員大排段啟動改善

彰化縣道144線員大排平面道路連結鹿港、福興、福寶濕地，並銜接台61線，是往返鹿港、福興及彰濱工業區的重要交通要道，因車流量龐大，長期造成路面龜裂與破損，影響民眾行車安全，彰化縣府爭取經費並投入近6千萬元，推動總長5.9公里的改善工程，期望全面提升道路品質。

彰化縣長王惠美今與多位民代前往視察表示，這次改善分為北岸段與南岸段，北岸段範圍自台61線前起至南環路路口，全長約2.9公里，總經費約3200萬元，其中84%由中央補助，縣府自籌16%，工程工期60日曆天，預計10月14日開工，年底12月12日完工。

南岸段工程範圍自南環路路口至大有抽水站旁，全長約3公里，經費約2340萬元，由縣府全額自籌，同樣工期60日曆天，預計今年11月15日開工，明年1月14日完工。