快訊

「鏟子超人」為救災賣命？網友曝有人橫紋肌溶解症送醫 羅一鈞說話了

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

車流大路面龜裂嚴重 彰化縣道144線員大排段啟動改善

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
為提升縣道144線員大排平面道路品質，彰化縣府投入改善經費近6千萬元改善。圖／彰化縣府提供
為提升縣道144線員大排平面道路品質，彰化縣府投入改善經費近6千萬元改善。圖／彰化縣府提供

彰化縣道144線員大排平面道路連結鹿港、福興、福寶濕地，並銜接台61線，是往返鹿港、福興及彰濱工業區的重要交通要道，因車流量龐大，長期造成路面龜裂與破損，影響民眾行車安全，彰化縣府爭取經費並投入近6千萬元，推動總長5.9公里的改善工程，期望全面提升道路品質。

彰化縣長王惠美今與多位民代前往視察表示，這次改善分為北岸段與南岸段，北岸段範圍自台61線前起至南環路路口，全長約2.9公里，總經費約3200萬元，其中84%由中央補助，縣府自籌16%，工程工期60日曆天，預計10月14日開工，年底12月12日完工。

南岸段工程範圍自南環路路口至大有抽水站旁，全長約3公里，經費約2340萬元，由縣府全額自籌，同樣工期60日曆天，預計今年11月15日開工，明年1月14日完工。

王惠美說，縣道144線不僅服務在地居民，也是各縣市遊客前往鹿港國家歷史風景區、福興景點及福寶濕地的重要動線，在彰化縣議會支持預算下，縣府將如期如質完成工程，讓道路更平整安全，帶動地方觀光與產業發展。

為提升縣道144線員大排平面道路品質，彰化縣府投入改善經費近6千萬元改善，彰化縣長王惠美到場視察。圖／彰化縣府提供
為提升縣道144線員大排平面道路品質，彰化縣府投入改善經費近6千萬元改善，彰化縣長王惠美到場視察。圖／彰化縣府提供

鹿港 濕地

延伸閱讀

彰化北斗長照衛福大樓啟用 五星級AI桌遊9旬長輩也玩得開心

彰化豚肉節登場 親子同樂體驗食農教育

彰化大竹國小和平樓落成啟用 縣府升級學習運動環境

彰化鹿江國際中小學 高中部籌備處掛牌

相關新聞

車流大路面龜裂嚴重 彰化縣道144線員大排段啟動改善

彰化縣道144線員大排平面道路連結鹿港、福興、福寶濕地，並銜接台61線，是往返鹿港、福興及彰濱工業區的重要交通要道，因車...

中市府不當裁撤第四屆兒少代表 社會局：多元推薦未排除

台中市多名兒少代表今開記者會，控訴市府將「兒少代表」無預警裁撤，變更為「兒少社區參與培力代表」，改制程序不合理，又先斬後...

台中公車事故3年死傷破千六都第一？ 盧秀燕：數據不公平失真

台中市議會今進行定期大會專案報告，審計報告指台中市近3年公車死傷事故破千人，全國最多，引發藍綠交鋒。藍白議員質疑數據公正...

營建景氣下行 「中台灣營建協力廠商聯誼會」成立彼此互助

房地產景氣有變化，台中市有7家營建業者共同發起「中台灣營建協力廠商聯誼會」昨晚舉辦成立大會，首任會長、禾固營造董事長張啟...

公費流感、新冠疫苗齊上陣 衛福部豐原醫院今天開打

因應秋冬呼吸道傳染病的流行期，衛福部豐原醫院配合疾管署政策，今天起提供公費疫苗接種服務，包含流感疫苗、新冠疫苗，肺炎鏈球...

台中市統籌款增295億 盧秀燕批補助減250億

台中市政府就新版「財政收支劃分法」昨向市議會提出專案報告，再引發朝野激辯，火藥味濃厚。民進黨議員質疑市府刻意誇大財政短差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。