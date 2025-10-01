台中公車事故3年死傷破千六都第一？ 盧秀燕：數據不公平失真

台中市議會今進行定期大會專案報告，審計報告指台中市近3年公車死傷事故破千人，全國最多，引發藍綠交鋒。藍白議員質疑數據公正可信度？民進黨議員則批民代沒監督，反而顛倒是非，讓交通局繼續擺爛。台中市長盧秀燕表示，台中呈報數據非常誠實，但有些城市有特權，會漏報、少報、延報或不報，導致中央呈現的數字嚴重失真，迄今問題仍未解決。

台中市一再發生公車撞死人事件，挨批「行人地獄」。審計部在去年決算審核報告中提出，台中2022年到2024年市區公車涉入事故導致民眾死亡7人、受傷1184人，總計1191人屬六都最高，排第2的高雄僅640人；以頻率計算，台中近3年每百萬延車公里涉入事故死傷人數是5.96人，同樣是六都最高。

民眾黨市議員江和樹表示，台中市區公車交通事故在過去3年的死傷1191人，桃園市4人，台南市3人，數字落差太大，審計報告數遽是否有公正？

國民黨市議員劉士州也說，審計報告與台中市道安會報資料不一致，這樣的數據可信嗎？若數據有誤，台中被貼上行人地獄標籤，不僅殘害台中城市形象，也傷害中央可信度，台中市要嚴正抗議。

民進黨市議員陳俞融痛批，台中市近3年公車死傷事故「全國最多」；近5年公車運量減幅「六都最多」；2024年行人死傷事故又是「全國最多」。三個全國之最，市府不改進交通安全，卻在中捷的國慶彩繪車廂掛滿盧市長的半身海報宣傳，經費將近15萬，把廣告經費用在這種地方，對得起市民嗎？

盧秀燕表示，台中是第二大城市，「我們不要求特權，只要求公平」，台中市呈報數據非常誠實，有些城市有特權，可以漏報、少報、延報或是不報，數據並未在公平基礎上，導致中央呈現的數字嚴重失真，台中與其他城市都有去文抗議，但現在問題尚未解決。

盧秀燕說，以審計部的報告來說，不是根據交通部數據，到底資料哪裡來？應該說明出處來源，否則數據失真，造成中市府很大困擾，呼籲政府執政一定要公平、公開，地方執政要這樣，中央更是，「只會把台中市區唱衰，故意給很差評價，對這個城市有好處嗎？」