台中海洋館中秋節當天送暖 邀低收入戶居民免費入館同樂
台中海洋館自8月21日試營運以來，人潮絡繹不絕，目前入園人數已突破10萬人次，館方表示，適逢今年中秋佳節也是試營運最後一天，特別規劃邀請台中市清水區及梧棲區的低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀，讓在地弱勢家庭也能體驗海洋世界的奧妙，共度一個溫馨佳節。
台中海洋館指出，許多弱勢家庭的孩童因經濟條件限制，較少有機會參與休閒育樂活動，也缺乏文化與教育體驗，館方因而秉持「回饋鄉里、共榮共好」的理念，希望透過這次中秋公益活動，讓在地弱勢民眾也能親身體驗「從台中河川流向世界之海」的展示主軸,認識多樣的在地生態與海洋生物。
中秋節當天，符合資格的民眾只需攜帶雙證件（低收入戶證明文件及身分證明文件），於營業時間上午10點至下午6點（最後入場時間為下午5點前）至現場服務台兌換門票，即可免費入館；但由於館內為室內場所設有容留上限，並採分流入館措施，因而提醒參觀民眾請依工作人員指引循序參觀。
此外，海洋館方也提醒一般民眾，中秋節為試營運最後一天，把握試營運期間門票八折優惠（需事先至官網預購），館內咖啡飲品吧及景觀咖啡廳，依然推出相同飲品第二杯半價活動，邀請大家以全新視角與海洋相遇，透過寓教於樂的互動體驗，從親海、知海進而激發愛海、護海的情懷。更多資訊請至台中海洋館官方網站查詢:https://tcaqua.com.tw
