快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

台中海洋館中秋節當天送暖 邀低收入戶居民免費入館同樂

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，館方特別邀請台中市清水及梧棲低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀。記者黑中亮／攝影
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，館方特別邀請台中市清水及梧棲低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀。記者黑中亮／攝影

台中海洋館自8月21日試營運以來，人潮絡繹不絕，目前入園人數已突破10萬人次，館方表示，適逢今年中秋佳節也是試營運最後一天，特別規劃邀請台中市清水區及梧棲區的低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀，讓在地弱勢家庭也能體驗海洋世界的奧妙，共度一個溫馨佳節。

台中海洋館指出，許多弱勢家庭的孩童因經濟條件限制，較少有機會參與休閒育樂活動，也缺乏文化與教育體驗，館方因而秉持「回饋鄉里、共榮共好」的理念，希望透過這次中秋公益活動，讓在地弱勢民眾也能親身體驗「從台中河川流向世界之海」的展示主軸,認識多樣的在地生態與海洋生物。

中秋節當天，符合資格的民眾只需攜帶雙證件（低收入戶證明文件及身分證明文件），於營業時間上午10點至下午6點（最後入場時間為下午5點前）至現場服務台兌換門票，即可免費入館；但由於館內為室內場所設有容留上限，並採分流入館措施，因而提醒參觀民眾請依工作人員指引循序參觀。

此外，海洋館方也提醒一般民眾，中秋節為試營運最後一天，把握試營運期間門票八折優惠（需事先至官網預購），館內咖啡飲品吧及景觀咖啡廳，依然推出相同飲品第二杯半價活動，邀請大家以全新視角與海洋相遇，透過寓教於樂的互動體驗，從親海、知海進而激發愛海、護海的情懷。更多資訊請至台中海洋館官方網站查詢:https://tcaqua.com.tw

台中海洋館入園人數已突破10萬人次，館方特別邀請台中市清水及梧棲低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀。記者黑中亮／攝影
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，館方特別邀請台中市清水及梧棲低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀。記者黑中亮／攝影
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，館方特別邀請台中市清水及梧棲低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀。記者黑中亮／攝影
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，館方特別邀請台中市清水及梧棲低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀。記者黑中亮／攝影
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，館方特別邀請台中市清水及梧棲低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀。記者黑中亮／攝影
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，館方特別邀請台中市清水及梧棲低收入戶居民，可於於10月6日中秋節當天免費入館參觀。記者黑中亮／攝影

中秋節 海洋館 咖啡廳

延伸閱讀

百年罕見！中秋節齊聚「四大吉兆」…拜拜求財、許願能量放大

準麥德姆颱風周五周六影響花東 氣象署：中秋節連假天氣穩定

台東鹿野永安聖安宮擲筊領獎金 逾50人抱回現金

屏東縣衛生局抽驗中秋應景食品 「青椒」驗出農藥殘留

相關新聞

車流大路面龜裂嚴重 彰化縣道144線員大排段啟動改善

彰化縣道144線員大排平面道路連結鹿港、福興、福寶濕地，並銜接台61線，是往返鹿港、福興及彰濱工業區的重要交通要道，因車...

中市府不當裁撤第四屆兒少代表 社會局：多元推薦未排除

台中市多名兒少代表今開記者會，控訴市府將「兒少代表」無預警裁撤，變更為「兒少社區參與培力代表」，改制程序不合理，又先斬後...

台中公車事故3年死傷破千六都第一？ 盧秀燕：數據不公平失真

台中市議會今進行定期大會專案報告，審計報告指台中市近3年公車死傷事故破千人，全國最多，引發藍綠交鋒。藍白議員質疑數據公正...

營建景氣下行 「中台灣營建協力廠商聯誼會」成立彼此互助

房地產景氣有變化，台中市有7家營建業者共同發起「中台灣營建協力廠商聯誼會」昨晚舉辦成立大會，首任會長、禾固營造董事長張啟...

公費流感、新冠疫苗齊上陣 衛福部豐原醫院今天開打

因應秋冬呼吸道傳染病的流行期，衛福部豐原醫院配合疾管署政策，今天起提供公費疫苗接種服務，包含流感疫苗、新冠疫苗，肺炎鏈球...

台中市統籌款增295億 盧秀燕批補助減250億

台中市政府就新版「財政收支劃分法」昨向市議會提出專案報告，再引發朝野激辯，火藥味濃厚。民進黨議員質疑市府刻意誇大財政短差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。