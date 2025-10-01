快訊

營建景氣下行 「中台灣營建協力廠商聯誼會」成立彼此互助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
禾固營造舉辦的高爾夫球雅加達國際巡迴賽第一名何仁隆（中）捐出獎金回饋社會。記者黃寅／攝影
房地產景氣有變化，台中市有7家營建業者共同發起「中台灣營建協力廠商聯誼會」昨晚舉辦成立大會，首任會長、禾固營造董事長張啟章說，從營造小包的訊息，未來的房地產市場不容樂觀，此會均以建築協力廠商為主，希望藉由成本控制、相互成長和要求，以在這波景氣下行中不受傷，同時也藉由彼此的力量一起回饋社會。

7家營建業者除了張啟章，還有敦泰建設楊世裕、容拓建築陳錫應、時代建設許宏丞、和合營造林進士、八根建設李志明、寓國營造蔡志宏等人。市府除了都發局長李正偉代表市長盧秀燕出席，包括經發局長張峯源、消防局長孫福佑、新聞局長欒治誼等多位局處長亦受邀與會；立委黃健豪、何欣純等多位民代亦前往祝賀。

成立大會席開40多桌，會中頒獎給禾固營造舉辦的高爾夫球雅加達國際巡迴賽前3名得主，但3名得主隨即把總獎金60萬元捐出，分致贈國立暨南大學願景計畫、台灣行動菩薩助學協會、康善基金會和張秀菊社會福利基金會運用。

李正偉致詞時，感謝這個會的成立能整合營建業上中下游，還有發包、採購，大家彼此努力，創造更高的營建品質。

張啟章說，聯誼會包含了80個工種和材料廠，分別有鋼筋、模板、混凝土等，建築師、結構技師也在內，截至目前已有2百多人入會，在他任內希望能達到4百人以上。

他說，房地產好了20幾年，近3、4年台中市的房地產更一口氣漲了3成，在政府限貸令下，景氣明顯已經降溫，甚至有下行跡象。從營建協力廠商的訊息可知，未來景氣並不樂觀，推案並已明顯減少，在此下行的階段是否會有建商跳票，所訂的貨還算數嗎，以及協力廠商拿得到貨款嗎？都成為一種風險和考驗。

因為很多營建業的二代都恰好接班，聯誼會因此匯集相關企業，大家彼此互通訊息、交換經驗，希望能相互協助，知道在景氣下行時如何保護自己。

禾固營造舉辦的高爾夫球雅加達國際巡迴賽第二名的林麗君（左）捐出獎金回饋社會。記者黃寅／攝影
「中台灣營建協力廠商聯誼會」由7家營建業者籌組成立，昨晚在台中市舉辦成立大會。記者黃寅／攝影
台中市都發局長李正偉（左）感謝「中台灣營建協力廠商聯誼會」的成立，能整合營建業上中下游，還有發包、採購，大家彼此努力，創造更高的營建品質。記者黃寅／攝影
房地產 建築師 聯誼

