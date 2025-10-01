公費流感、新冠疫苗齊上陣 衛福部豐原醫院今天開打

因應秋冬呼吸道傳染病的流行期，衛福部豐原醫院配合疾管署政策，今天起提供公費疫苗接種服務，包含流感疫苗、新冠疫苗，肺炎鏈球菌疫苗也可同時施打。

豐原醫院家醫科主任張敬仁表示，入秋後氣溫變化劇烈，加上病毒活躍，呼吸道疾病的感染風險隨之升高，為降低重症與死亡風險，政府提供公費疫苗，優先開放高風險族群接種，包括65歲以上長者、幼兒、孕婦、慢性疾病患者等11大族群。

張敬仁指出，這三種疫苗之間無衝突，由醫師評估後，可依個人體質與接種時間安排同時或分次施打，建議民眾儘早完成接種。今年的流感疫苗採用三價疫苗；肺炎鏈球菌疫苗則對預防老年人社區型肺炎與重症。張敬仁提醒，流感與新冠病毒在秋冬季節皆進入流行期，肺炎鏈球菌感染對高齡與慢性病患者也具高度威脅性，呼籲高風險族群踴躍接種疫苗，為自身健康加一道防線，降低感染與併發症風險。