中央擬取消發電獎勵？ 台中文山焚化爐BOT添變數

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中報導
國民黨台中市議員陳文政擔心中央擬取消焚化爐發電獎勵，擔心波及文山焚化爐BOT案。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市議員陳文政擔心中央擬取消焚化爐發電獎勵，擔心波及文山焚化爐BOT案。記者陳秋雲／攝影

台中文山焚化爐BOT案近期發包，不過傳出中央擬修正再生能源發展條例，恐取消焚化爐發電獎勵，引起關注。議員質疑，BOT案業者擬投資94億，處理費每噸僅1066元，發電獎勵電價若降低，恐衝擊BOT案。環保局表示，確實是挑戰。

台中市議員陳文政昨在市議會專案報告質詢指出，若政策成真，恐衝擊文山焚化爐BOT案的推動，讓台中市垃圾處理問題增添變數。

環保局長陳宏益回應，台中文山BOT案已順利發包，在現行「再生能源發展條例」下，業者依靠垃圾焚化發電的獎勵，可以順利營運，甚至能降低市府垃圾處理成本，但市府和業者開始憂心，若中央真的修法取消獎勵，確實可能讓業者營運面臨挑戰。

文山焚化爐興建成本高達85.74億元，經換算並未比其他縣市低，但市府給予廠商的垃圾處理費卻是全國最低，每噸僅1066元。

陳文政直言，業者必須自籌興建並長期維運，卻只能拿到最低的垃圾處理費，營運壓力相當大。更雪上加霜的是，中央目前擬修正「再生能源發展條例」，垃圾焚化發電收入恐由每度3.9元降至2.6元，等於處理費少、發電收益也縮水，投資環境愈趨嚴苛，幾乎是「殺頭生意」。

陳文政強調全球通膨、營建成本高漲的背景下，BOT案本已不易推動，焚化爐更是垃圾處理的核心。垃圾發電獎勵制度是創造政府、業者與市民三贏的重要誘因，他呼籲中央審慎修法，不要讓文山焚化爐BOT前功盡棄，最終胎死腹中。

