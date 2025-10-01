統籌款增295億 盧秀燕批補助減250億

台中市政府就新版「財政收支劃分法」昨向市議會提出專案報告，再引發朝野激辯，火藥味濃厚。民進黨議員質疑市府刻意誇大財政短差，國民黨議員則批中央分配對台中不公。市長盧秀燕強調，「中央倒扣250億元」，「為什麼要這樣對台中？」

中市府說明，新法上路後，台中市2026年度統籌分配款增加295億元，總額達741億元，但一般性與計畫型補助遭扣減約250億元，加上前2年預算差短，估計明年仍有逾百億元缺口。財政局長游麗玲補充，去年市府差短93.7億元、前年94.4億元，去年有平均地權基金繳庫137億元，今年則未編列，明年舉債金額更高。

民進黨議員陳俞融批評，盧秀燕表態支持國民黨修財劃法，如今卻自認「受害者」；市府報告只強調財政短差，卻未具體說明新增財源規畫，質疑刻意營造「中央虧待地方」氛圍。盧秀燕反駁說，「妳沒看到中央倒扣的」；陳俞融回，市府不應「一邊哭窮、一邊拿錢」。

中市府強調中央扣減台中250億元補助款，民進黨議員周永鴻批「根本亂算」。圖／周永鴻提供

綠營議員周永鴻質疑「市府根本亂算」，要求主計處說明資金流向。主計處長林淑勤回應，新增資金將由各局處統籌支應機關運作。

國民黨議員劉士州追問，明年度預算是否受影響？盧秀燕表示，除了統籌分配款增加外，一般性與計畫型補助被扣減達250億元，「公文還在不斷進來、不斷在扣」，估計明年預算短差超過百億元，市府須設法補足財源。

藍營議員楊大鋐說，台中市2025年人均統籌分配稅款為15588元，六都排第四，2026年人均統籌分配稅款雖提高到25905元，排名卻退步到六都第五，「對台中非常不公平」；2025年中央核定補助案件由126件降至111件，從26.75億元縮減至19.52億元，減少7.23億元，明年台中面臨重大建設經費高峰，市府如何因應？

民進黨議員陳淑華反擊，中央明年分配給地方稅款總額高達8841億元，比今年增加4165億元，成長率89%。台中市雖獲配741億元，但市府同時承認中央挹注總財源達1113億元。她批評盧秀燕「不會做事卻誤導、卸責，做不來就該下台」。

盧秀燕強調，台中市每年上繳中央2500億元，但統籌分配款增加幅度最少，人均分配名次還退步，且前瞻預算分配遠不如高雄，「台中人冷暖自知，不知道為什麼要這樣對台中？」