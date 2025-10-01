透明垃圾袋 投市今起試辦 彰化使用達6成

南投縣長年缺乏自有焚化爐，垃圾全仰賴外縣市代燒，卻屢因分類不清遭退運。為此，南投縣環保局宣布，自10月1日起由南投市試辦新制，要求民眾改用透明或半透明垃圾袋，讓清潔隊員即時辨識內容物，降低退運風險並強化資源回收。

環保局長李易書指出，透視垃圾袋可提高分類正確率，也避免電池、瓦斯罐或鞭炮混入垃圾車壓縮爆炸。新制初期以宣導為主，若仍使用黑色或飼料袋，雖會收運但加強破袋檢查；未來正式上路後，未使用合規垃圾袋將可依「廢清法」處以1200元至6000元罰鍰。

南投市公所則同步推出「分日分類」回收新制，自10月起試辦，規畫每周一、五僅收玻璃及紙類，其餘回收物於周二至周四收運，明年4月起正式實施。

彰化縣環保局今年起加強破袋檢查，並鼓勵各鄉鎮市清潔隊推動垃圾減量，5月起陸續試辦優化收運措施。成果顯示，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%，另資源回收物增加6300公噸、廚餘增加6800公噸，顯示民眾配合度逐步提升。

環保局指出，目前彰化有6成民眾使用透明或半透明垃圾袋。