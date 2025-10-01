聽新聞
0:00 / 0:00

透明垃圾袋 投市今起試辦 彰化使用達6成

聯合報／ 記者賴香珊林敬家／連線報導
南投市10月起試辦改用可透視垃圾袋，加強不透明垃圾袋破袋檢查，再逐步推廣全縣實施。記者賴香珊／攝影
南投市10月起試辦改用可透視垃圾袋，加強不透明垃圾袋破袋檢查，再逐步推廣全縣實施。記者賴香珊／攝影

南投縣長年缺乏自有焚化爐，垃圾全仰賴外縣市代燒，卻屢因分類不清遭退運。為此，南投縣環保局宣布，自10月1日起由南投市試辦新制，要求民眾改用透明或半透明垃圾袋，讓清潔隊員即時辨識內容物，降低退運風險並強化資源回收。

環保局長李易書指出，透視垃圾袋可提高分類正確率，也避免電池、瓦斯罐或鞭炮混入垃圾車壓縮爆炸。新制初期以宣導為主，若仍使用黑色或飼料袋，雖會收運但加強破袋檢查；未來正式上路後，未使用合規垃圾袋將可依「廢清法」處以1200元至6000元罰鍰。

南投市公所則同步推出「分日分類」回收新制，自10月起試辦，規畫每周一、五僅收玻璃及紙類，其餘回收物於周二至周四收運，明年4月起正式實施。

彰化縣環保局今年起加強破袋檢查，並鼓勵各鄉鎮市清潔隊推動垃圾減量，5月起陸續試辦優化收運措施。成果顯示，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%，另資源回收物增加6300公噸、廚餘增加6800公噸，顯示民眾配合度逐步提升。

環保局指出，目前彰化有6成民眾使用透明或半透明垃圾袋。

延伸閱讀

台中大里掩埋場剩餘容量挨批「一變再變」 環保局解釋了

敢違規就罰！南市環保局祭出警告通知 中秋連假稽查不打烊

同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

彰化工程師婚禮顛覆傳統 新郎穿白紗禮服、新娘褲裝露肚

相關新聞

彰化溪州泥巴嘉年華雙十連假登場 紙風車也要來了

彰化縣溪州鄉的「溪州提拔泥」活動將於10月10日、11日在溪州花博公園登場。溪州鄉長江淑芬表示，今年以「童話趣」為主題，...

統籌款增295億 盧秀燕批補助減250億

台中市政府就新版「財政收支劃分法」昨向市議會提出專案報告，再引發朝野激辯，火藥味濃厚。民進黨議員質疑市府刻意誇大財政短差...

中央擬取消發電獎勵？ 台中文山焚化爐BOT添變數

台中文山焚化爐BOT案近期發包，不過傳出中央擬修正再生能源發展條例，恐取消焚化爐發電獎勵，引起關注。議員質疑，BOT案業...

透明垃圾袋 投市今起試辦 彰化使用達6成

南投縣長年缺乏自有焚化爐，垃圾全仰賴外縣市代燒，卻屢因分類不清遭退運。為此，南投縣環保局宣布，自10月1日起由南投市試辦...

廣角鏡／北斗長照衛福大樓啟用 讓長輩活躍老化

彰化首創老幼共融的長照衛福大樓，第9棟在北斗鎮落成啟用，另有9案規畫、興建中。北斗大樓打造五星級日照中心、不老健身房、超...

台中大里掩埋場剩餘容量挨批「一變再變」 環保局解釋了

台中文山焚化爐焚燒量能不足，大量垃圾暫時堆置在大里掩埋場，中市議會今專案報告，綠營議員砲轟市府估算剩餘容量一變再變， 去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。