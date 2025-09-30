聽新聞
彰化溪州泥巴嘉年華雙十連假登場 紙風車也要來了
彰化縣溪州鄉的「溪州提拔泥」活動將於10月10日、11日在溪州花博公園登場。溪州鄉長江淑芬表示，今年以「童話趣」為主題，結合泥巴運動、藝文演出與在地小農市集及食來運轉餐車等，為雙十連假增添滿滿活力與歡樂。
江淑芬說，「溪州提拔泥」已成為地方年度盛事，去年活動吸引數千名民眾參與，氣氛熱烈，許多家庭特地組隊報名比賽，留下難忘的泥巴回憶。
今年有最受歡迎的「泥巴拔河」與「泥巴排球」，還有「泥巴躲避飛盤」及大小朋友都能參與的「泡泡大戰」、「泥巴拉力賽」，讓遊客在歡笑聲中釋放壓力，邀請全國民眾於雙十連假到溪州公園一起體驗泥巴嘉年華。
除了趣味競賽，溪州鄉公所也邀請重量級團隊接力演出，10日晚間由紙風車劇團帶來「寶莉回家」精彩戲劇，11日則有金宇園掌中劇與豆子劇團的音樂及兒童互動表演。
現場也安排「金鑽石婚表揚」，傳達對長者的敬意，同時小農市集及可愛胖卡餐車也將登場，匯聚在地特色農產品與美食，讓民眾能邊看表演、邊享美味，吃喝玩樂一次滿足。
