彰化溪州泥巴嘉年華雙十連假登場 紙風車也要來了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉的「溪州提拔泥」活動將於10月10日、11日在溪州花博公園登場。溪州鄉長江淑芬表示，今年以「童話趣」為主題，結合泥巴運動、藝文演出與在地小農市集及食來運轉餐車等，為雙十連假增添滿滿活力與歡樂。

江淑芬說，「溪州提拔泥」已成為地方年度盛事，去年活動吸引數千名民眾參與，氣氛熱烈，許多家庭特地組隊報名比賽，留下難忘的泥巴回憶。

今年有最受歡迎的「泥巴拔河」與「泥巴排球」，還有「泥巴躲避飛盤」及大小朋友都能參與的「泡泡大戰」、「泥巴拉力賽」，讓遊客在歡笑聲中釋放壓力，邀請全國民眾於雙十連假到溪州公園一起體驗泥巴嘉年華。

除了趣味競賽，溪州鄉公所也邀請重量級團隊接力演出，10日晚間由紙風車劇團帶來「寶莉回家」精彩戲劇，11日則有金宇園掌中劇與豆子劇團的音樂及兒童互動表演。

現場也安排「金鑽石婚表揚」，傳達對長者的敬意，同時小農市集及可愛胖卡餐車也將登場，匯聚在地特色農產品與美食，讓民眾能邊看表演、邊享美味，吃喝玩樂一次滿足。

彰化溪州泥巴嘉年華雙十連假登場 紙風車也要來了

彰化縣溪州鄉的「溪州提拔泥」活動將於10月10日、11日在溪州花博公園登場。溪州鄉長江淑芬表示，今年以「童話趣」為主題，...

台中大里掩埋場剩餘容量挨批「一變再變」 環保局解釋了

台中文山焚化爐焚燒量能不足，大量垃圾暫時堆置在大里掩埋場，中市議會今專案報告，綠營議員砲轟市府估算剩餘容量一變再變， 去...

南投虎山文學步道重啟 短短500公尺匯集15名家詩文

南投中興新村虎山文學步道，常有民眾踏青運動，但展示牌年久失修斑駁，甚至遭斷木砸毀，縣府於今年6月封閉整修，重新導入文學元...

彰化工程師婚禮顛覆傳統 新郎穿白紗禮服、新娘褲裝露肚

彰化鹿港一間餐廳昨晚舉行一場別出心裁的婚禮，新人拋開傳統禮服規矩，選擇角色互換，新郎許哲維身穿粉紫色禮服，化身「新娘」登...

三神贊境南投 粉紅超跑首度停駕南投縣府

苗栗拱天宮白沙屯媽祖、名間受天宮玄天上帝及崇受宮九天玄女三神贊境南投第二天，28日下午吉時，粉紅超跑三媽鑾駕在信眾簇擁護持下，首度進到南投縣政府一樓大廳賜福，並於縣府廣場停駕。南投縣長許淑華率大批縣府

台中綠美圖下月試營運...議員憂水湳園區恐塞爆 籲加強接駁迎人潮

台中市議會今進行定期大會專案報告，市議員張廖乃綸關注水湳經貿園區建設進度，特別點名即將在下月28日試營運的「綠美圖」，並...

