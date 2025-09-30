台中知名沙鹿武震宮五路武財神廟動土 企業老闆祈求財源廣進

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
在中部企業界及商界頗有知名度的「沙鹿武震宮五路武財神廟」舉行新廟動土典禮。記者宋健生/攝影
在中部企業界及商界頗有知名度的「沙鹿武震宮五路武財神廟」，30日隆重舉行新廟動土典禮。會中由道壇恭請聖真三界眾神降臨護佑，並進行開光加持、動土金鏟儀式，現場戰鼓震天，氣氛莊嚴而熱烈，吸引不少企業主及商界人士到場，祈求財源廣進。

活動由台中市副議長顏莉敏、沙鹿武震宮管理委員會建廟主委蔡榮鑫及主委王子澤主持，特別安排團拜儀式，齊心祈願工程順利、廟務昌隆，並祝福地方鄉親安康富足，動土儀式象徵著廟宇建設的正式啟動，也為地方注入信仰能量。

武震宮主祀「五路武財神」，以玄壇真君趙光明為首，並與蕭升、曹寶、陳九公、姚少司合稱五路財神，象徵金木水火土五行，庇佑四面八方。

在民間信仰中，五路財神被視為財運興旺的象徵，寓意「庫滿源生、財源不絕」，庇佑各行各業。民眾祈求財運亨通時，往往會先堆積自身財庫，象徵「庫滿則源生」，以達到取之不竭、源源不斷的吉祥寓意。

王子澤表示，五路武財神廟歷史可追溯至清道光年間，至今已逾百年，承載著在地民眾對財神信仰與寄託。2003年，由王福營創立武震宮管理委員會，致力推動廟務組織化並積極弘揚五路財神文化，在歷屆主委的努力下，廟務蒸蒸日上。

近日有一名虔誠信徒向財神爺祈求財運，果真幸運中獎新台幣100萬元，為感念神恩庇佑，特別回饋社會，將其中50萬元捐贈給武震宮，以延續公益善行，造福更多需要幫助的人。

武震宮五路武財神廟深受香客信眾信仰與支持，信徒廣布各地，其中不乏知名企業老闆及商界人士，長年以來庇佑民眾財源廣進，神蹟不斷，許多善信皆深感「有求必應」。王子澤表示，未來將持續推動慈善活動，延續「財神恩澤萬民」的精神，讓愛與善心持續流傳。

新廟動土典禮吸引不少企業主及商界人士到場，祈求財源廣進。記者宋健生/攝影
