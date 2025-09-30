台中大里掩埋場剩餘容量挨批「一變再變」 環保局解釋了

台中文山焚化爐焚燒量能不足，大量垃圾暫時堆置在大里掩埋場，中市議會今專案報告，綠營議員砲轟市府估算剩餘容量一變再變， 去年7月容量已經「歸零」，專案報告卻稱可再放26.4萬噸，抨擊環保局長宛如「孫悟空72變」，不斷用話術掩蓋事實，欺騙市民。環保局解釋，計算的密度不同，因此算法不一樣，大里掩埋場並無滿載，將定期測量使用容積，並滾動檢討。

民進黨市議員王立任指出，根據環境部公開系統資料，大里掩埋場自去年7月起容量已經「歸零」，理論上不應再繼續堆置垃圾，但市府在不同時間給出的數據一變再變，去年回應尚有9萬噸容量、今年9月現勘時縮減為5.9萬噸，如今專案報告中聲稱仍可再放進26.4萬噸，數據竟瞬間暴增5倍，令人難以置信。

王立任強調，環保局長一再說謊，只是掩飾處理不力的事實，呼籲市府盡快去化大里掩埋場，不要再用話術欺騙市民。

民進黨市議員林德宇說，大里掩埋場已被堆置38萬噸垃圾，根據環保局最新報告資料還可以再放26萬噸垃圾，他痛批「這是盧市長在大里留下的爛攤毒瘤」。

民進黨市議員江肇國痛批，文山焚化爐歷經7年規畫，至今仍毫無進展，市府一再欺騙拖延，不僅讓垃圾山問題惡化，更形同行政失能，環保局嘴上說今年完成簽約，卻在明年預算書中未編列文山焚化爐相關經費，根本是「打假球」。

環保局指出，大里掩埋場並無滿載，截至今年7月底，已從大里掩埋場回運2.8萬餘噸垃圾至焚化廠處理。另文山焚化廠汰舊換新BOT案9月22日完成甄審作業，已遴選出最優申請人，未來將大幅提升掩埋場垃圾回運焚化速度。

環保局表示，文山焚化廠改BOT引入民間投資，不僅將焚化爐汰舊換新，更發展再生能源，完工後每日垃圾處理量將從600噸大幅提升至900噸，提高50%，且各項空氣汙染物減量至少44%，再生能源發電效率更由15%提升至25%以上。

文山焚化廠採有償PPP模式興建，由機關支付廢棄物委託處理費，2026年委託處理費已編列於環保局明年預算書內，將可順利推動。

環保局強調，垃圾、巨大家具等廢棄物密度不均，難用統一密度計算，現場實際容量應以測量結果為主，依照大里掩埋場設置當時可使用容積空間，推估尚有33萬立方公尺使用空間，如以密度每立方公尺0.8公噸概算，約可再容納26萬噸，環保局將定期測量使用容積，滾動檢討使用量，並提報環境部更新數據，以符合掩埋場的實際使用狀況。