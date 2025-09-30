化危機為轉機 產官合作助梨山水蜜桃次級果變身暢銷品

讓在地農產發揮最大價值，台中市和平區公所主辦「梨山森活節．水蜜桃的故鄉在梨山」行銷推廣活動，攜手梨山青農與臺灣農林漁牧加工製品產業工會，將農民的次級水蜜桃進行初級加工，製成果汁與果泥，並進一步結合屏東萊啾姆、旅禾泡芙、大苑子等知名品牌，跨界推出多款新產品，成功將次級果轉化為「市場明星」。

今年梨山水蜜桃在採收期遭逢連日大雨，次級果數量大幅增加。屏東萊啾姆公司以冷壓技術將梨山水蜜桃製成果汁，並透過「微波真空殺菌」工法延長保存期限，保留水果鮮甜原味。100%的純果汁一經上市，立即受到消費者喜愛，充分展現次級果升級利用的成果。

台中十大伴手禮甜點品牌「旅禾泡芙之家」，連續第二年合作，以水蜜桃特有的香氣與果酸搭配奶油糕點，推出限定的「水蜜桃泡芙」與「水蜜桃半月燒」。粉嫩浪漫的外觀與獨特口感，使其成為年輕族群熱烈追捧的節慶甜點。

水果茶飲品連鎖「大苑子」，則將水蜜桃雪沙的販售門市，由去年的40家擴展至93家。以梨山水蜜桃調製的雪沙一上市立即銷售一空，成為今夏最具代表性的水果飲品，完美展現在地水果的魅力。

此次「水蜜桃的故鄉在梨山」行銷活動，不僅協助農民解決次級果銷售難題，更透過青農、工會與品牌的共同努力，展現地方創生的精神，讓消費者在每一口果汁、每一份甜點、每一杯飲品中，都能品味到梨山的真誠與甜蜜。