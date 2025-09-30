快訊

2025台灣設計展 鹿港公會堂「平安行」邂逅信仰

中央社／ 彰化30日電

台灣設計展將在彰化登場，縣府今天公布鹿港展區中的鹿港公會堂「平安行」展覽，主視覺以濁水溪藍為基調，結合虎仔香與龍王頭意象，將地方符號轉化為鮮明的當代符碼。

2025台灣設計展在彰化舉行，從10月10日展出至26日，今年的台灣設計展主題為「彰化行」，展覽有彰化、鹿港及彰南3大展區，共有15個以分行為概念呈現的主題，距離展覽開幕只剩約10天，彰化縣政府也以新聞稿等方式，介紹展覽內容及交通等資訊。

彰縣府以文字說明，鹿港展區中的鹿港公會堂，主題為平安行，創意團隊在設計展覽主視覺時，以濁水溪藍為基調，結合「虎仔香」與「龍王頭」意象，將地方符號轉化為鮮明的當代符碼。

彰縣府表示，「平安行」展覽以「平安」為策展核心，將上元、中元、下元三大節令設為策展主軸，融入彰化節慶民俗文化，包含正月「拜天公」、迎燈排、慶端陽等，勾勒出節慶與民俗中蘊含的生活智慧與文化意涵。

縣府指出，「平安行」展區依序從家戶信仰出發，延伸至歲時節慶，再到祈福物件與互動體驗，層層推展出「平安」在生活中的不同面貌，且展覽除靜態展示外，另營造嗅覺、聽覺與行走的沉浸式體驗，讓觀眾在感官參與中觸碰文化的細膩層次，理解在地文化如何將祈福與平安信念融入日常。

縣府指出，為讓觀眾不僅在展場感受民俗，更能走出展場真實感受節慶氛圍，「平安行」特別在10月11日、10月12日安排在地學校團體演出。

縣府表示，10月18日及10月19日則有2場文史導覽，10月18日上午的「拜天公平安採買」活動從玉渠宮出發，走訪糕餅、香舖及市場店家，回到公會堂；10月19日下午「找尋鹿港平安物」活動則串聯新祖宮、天后宮、城隍廟及百年香舖等地，完整走讀鹿港信仰與生活場景，2場導覽採線上報名，名額有限，歡迎踴躍參加。

