南投虎山文學步道重啟 短短500公尺匯集15名家詩文
南投中興新村虎山文學步道，常有民眾踏青運動，但展示牌年久失修斑駁，甚至遭斷木砸毀，縣府於今年6月封閉整修，重新導入文學元素，沿途建置詩文看板，短短500公尺就有15名作家作品，今重新啟用，向陽等作家到場見證體驗走讀。
縣府指出，文化局2008年在中興新村虎山藝術館後方山徑興建虎山文學步道，全長約500米並沿途建置詩文看板，成民眾散步踏青路線；唯展示看板長期在外風吹日曬，字跡多已斑駁不清，甚至遭枯枝斷木砸毀，因此於今年6月封閉整修。
為貼近該步道以文學之名，文化局重新導入文學元素，邀請向陽、蕭蕭、焦桐、李展平等15位知名作家提供鴻文大作，重新沿途建置詩文看板，並於今天揭牌啟用，向陽等人到場見證，親自沿步道走讀解說作品，也有作家當場朗頌詩詞。
出身鹿谷的向陽表示，能與15位與南投相關的作家在步道上呈現創作，返鄉參與揭牌讓他相當高興，也讓他看見南投在觀光、產業外，展現文化的另一面，這是自然和觀光之外的人文景觀，也是南投的驕傲，盼能繼續建置與文學有關步道。
文化局表示，虎山步道文學作品均以中興新村為意象，有向陽「中興光影」、李威熊「人生步道」、鄧相揚「以中興新村為名」、蕭蕭「南投製茶人」、林黛嫚「回家」、李瑞騰「題虎山步道」、簡榮聰「省府庭園遊觀」、林廣「中興映像」、焦桐「夢回中興新村」、李展平「誰在耳邊輕喚」、陽荷「眷舍小巷」、潘樵「山林裡有風」、陳秀枝「虎山•人生」、張欣芸「印在心底的指紋」、林文龍「虎山頌」。
