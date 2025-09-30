南投虎山文學步道重啟 短短500公尺匯集15名家詩文

南投中興新村虎山文學步道，常有民眾踏青運動，但展示牌年久失修斑駁，甚至遭斷木砸毀，縣府於今年6月封閉整修，重新導入文學元素，沿途建置詩文看板，短短500公尺就有15名作家作品，今重新啟用，向陽等作家到場見證體驗走讀。

縣府指出，文化局2008年在中興新村虎山藝術館後方山徑興建虎山文學步道，全長約500米並沿途建置詩文看板，成民眾散步踏青路線；唯展示看板長期在外風吹日曬，字跡多已斑駁不清，甚至遭枯枝斷木砸毀，因此於今年6月封閉整修。

為貼近該步道以文學之名，文化局重新導入文學元素，邀請向陽、蕭蕭、焦桐、李展平等15位知名作家提供鴻文大作，重新沿途建置詩文看板，並於今天揭牌啟用，向陽等人到場見證，親自沿步道走讀解說作品，也有作家當場朗頌詩詞。

出身鹿谷的向陽表示，能與15位與南投相關的作家在步道上呈現創作，返鄉參與揭牌讓他相當高興，也讓他看見南投在觀光、產業外，展現文化的另一面，這是自然和觀光之外的人文景觀，也是南投的驕傲，盼能繼續建置與文學有關步道。