快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派機具與隊員，前往花蓮災區協助清淤。圖／員林清潔隊提供
彰化縣員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派機具與隊員，前往花蓮災區協助清淤。圖／員林清潔隊提供

同島一命! 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了各地鏟子超人自發性前去協助清淤，彰化縣也有員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派出機具與隊員前往災區協助清淤，希望能讓災區民眾早日回復正常生活。

員林市清潔隊在今年台南大豪雨災情時，即派出清潔車前往災區協助清理大批泡水廢傢俱與廢棄物等，此次花蓮重創，清潔隊再派出一輛水車前往花蓮協助清淤，和清理路面淤泥。

彰化環保局長江培根說，彰化共派出員林等3鄉鎮市出3輛清溝車與水車，還有5名清潔隊員昨天挺進花蓮，將持續5天在災區協助清潔環境。

彰化縣的清潔隊人員進入花蓮災區時發現遍地仍是厚厚淤泥與塵土飛揚，環境仍相當惡劣，各地湧進的鏟子超人還在幫災民一鏟一鏟的把淤泥從家中清出來，讓受災民眾更感受到大家的溫暖，希望儘快重整家園。

彰化縣員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派出機具與隊員前往災區協助清淤。圖／員林清潔隊提供
彰化縣員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派出機具與隊員前往災區協助清淤。圖／員林清潔隊提供
彰化縣員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派出機具與隊員前往災區協助清淤。圖／員林清潔隊提供
彰化縣員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派出機具與隊員前往災區協助清淤。圖／員林清潔隊提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮災區持續紅色警戒 共18死6失聯125傷

是幫忙還是蹭熱度？他親眼目睹災區1亂象 災民反應令人鼻酸

TPBL／李愷諺攜隊友化身鏟子超人 號召更多人助花蓮

網傳花蓮災區遺體假訊 中央災變中心提醒勿觸法

相關新聞

堰塞湖洪災最新統計18死6失聯125傷 總損失3億3609萬花蓮縣佔99%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，截至今天下午5時已釀18死6失聯125傷。中央災害應變中心指出，堰塞湖溢流事件已進入災...

同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

同島一命! 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了各地鏟子超人自發性前去協助清淤，彰化縣也有員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清...

台電挺災民 9、10月啟動花蓮光復風災電費減免措施

因應樺加沙颱風造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，台電針對光復鄉受災用戶提出電費減免及緩繳措施。

光復鏟子超人數減少快一半 432戶災民仍困淤泥中

花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，教師節連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤，不過今天志工陸續返工，清理力量銳減，雖然光復...

網傳光復鄉發現大體 應變中心駁斥假訊息最高恐處無期徒刑

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已釀成18死6失聯125傷，有社群媒體發佈疑似志工在光復鄉佛祖街、自強路發現大體訊息，經花蓮...

台中名店太陽餅1500盒直送花蓮 徐榛蔚自掏腰包加碼800盒

台中市百年餅店「陳允寶泉」董事長翁羿琦日前得知花蓮光復鄉災民希望能吃到太陽餅，豪氣答應要捐贈1500盒，今天把剛出爐還熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。