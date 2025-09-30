同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

同島一命! 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了各地鏟子超人自發性前去協助清淤，彰化縣也有員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派出機具與隊員前往災區協助清淤，希望能讓災區民眾早日回復正常生活。

員林市清潔隊在今年台南大豪雨災情時，即派出清潔車前往災區協助清理大批泡水廢傢俱與廢棄物等，此次花蓮重創，清潔隊再派出一輛水車前往花蓮協助清淤，和清理路面淤泥。

彰化環保局長江培根說，彰化共派出員林等3鄉鎮市出3輛清溝車與水車，還有5名清潔隊員昨天挺進花蓮，將持續5天在災區協助清潔環境。

彰化縣的清潔隊人員進入花蓮災區時發現遍地仍是厚厚淤泥與塵土飛揚，環境仍相當惡劣，各地湧進的鏟子超人還在幫災民一鏟一鏟的把淤泥從家中清出來，讓受災民眾更感受到大家的溫暖，希望儘快重整家園。 彰化縣員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派出機具與隊員前往災區協助清淤。圖／員林清潔隊提供 彰化縣員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊派出機具與隊員前往災區協助清淤。圖／員林清潔隊提供

