彰化工程師婚禮顛覆傳統 新郎穿白紗禮服、新娘褲裝露肚

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
工程師許哲維與妻子謝雨臻昨晚舉辦婚禮，服裝顛覆傳統引起討論。圖／許哲維提供
工程師許哲維與妻子謝雨臻昨晚舉辦婚禮，服裝顛覆傳統引起討論。圖／許哲維提供

彰化鹿港一間餐廳昨晚舉行一場別出心裁的婚禮新人拋開傳統禮服規矩，選擇角色互換，新郎許哲維身穿粉紫色禮服，化身「新娘」登場；新娘則以俐落褲裝亮相，還大方露出8個月孕肚，立刻吸引全場目光。

福興鄉人許哲維是工程師，妻子謝雨臻則是寵物美容師，兩人同樣29歲，透過交友軟體相識，交往近3年決定攜手步入婚姻。他表示，因妻子懷孕，穿婚紗肚子明顯，覺得不好看，乾脆換上舒適褲裝感覺很自在，他則首度體驗穿禮服，雖有點害羞，但能創造不同回憶。

婚禮現場驚喜不斷，彰化縣議員凃淑媚也受邀到場，她說，新人第二次進場時，新娘以褲裝亮相，活潑大方，新郎穿上禮服更是顛覆傳統，兩人角色互換，現場充滿了驚喜與歡笑聲。

這場特別的婚禮不僅留下新人難忘記憶，賓客也將照片分享至臉書後引發討論，網友稱讚真有喜感，也直呼「百年難得一見的鴛鴦」。

工程師許哲維與妻子謝雨臻昨晚舉辦婚禮，兩人顛覆傳統，服裝互換讓賓客相當驚喜。圖／許哲維提供
工程師許哲維與妻子謝雨臻昨晚舉辦婚禮，兩人顛覆傳統，服裝互換讓賓客相當驚喜。圖／許哲維提供
工程師許哲維與妻子謝雨臻昨晚舉辦婚禮，兩人顛覆傳統，新郎穿禮服、新娘穿褲裝。圖／許哲維提供
工程師許哲維與妻子謝雨臻昨晚舉辦婚禮，兩人顛覆傳統，新郎穿禮服、新娘穿褲裝。圖／許哲維提供

