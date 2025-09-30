聽新聞
彰化工程師婚禮顛覆傳統 新郎穿白紗禮服、新娘褲裝露肚
彰化鹿港一間餐廳昨晚舉行一場別出心裁的婚禮，新人拋開傳統禮服規矩，選擇角色互換，新郎許哲維身穿粉紫色禮服，化身「新娘」登場；新娘則以俐落褲裝亮相，還大方露出8個月孕肚，立刻吸引全場目光。
福興鄉人許哲維是工程師，妻子謝雨臻則是寵物美容師，兩人同樣29歲，透過交友軟體相識，交往近3年決定攜手步入婚姻。他表示，因妻子懷孕，穿婚紗肚子明顯，覺得不好看，乾脆換上舒適褲裝感覺很自在，他則首度體驗穿禮服，雖有點害羞，但能創造不同回憶。
婚禮現場驚喜不斷，彰化縣議員凃淑媚也受邀到場，她說，新人第二次進場時，新娘以褲裝亮相，活潑大方，新郎穿上禮服更是顛覆傳統，兩人角色互換，現場充滿了驚喜與歡笑聲。
這場特別的婚禮不僅留下新人難忘記憶，賓客也將照片分享至臉書後引發討論，網友稱讚真有喜感，也直呼「百年難得一見的鴛鴦」。
