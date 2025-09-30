台中綠美圖下月試營運...議員憂水湳園區恐塞爆 籲加強接駁迎人潮

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員張廖乃綸表示，綠美圖即將開幕，須加強停車與交通規畫。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市議員張廖乃綸表示，綠美圖即將開幕，須加強停車與交通規畫。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行定期大會專案報告，市議員張廖乃綸關注水湳經貿園區建設進度，特別點名即將在下月28日試營運的「綠美圖」，並強調市府須提前完善停車與交通規畫。

張廖乃綸說，綠美圖尚未開幕就已引起廣大迴響，她在社群貼文短短3天就吸引逾10萬人瀏覽，可見民眾期待。

張廖乃綸表示，「綠美圖」是全台首座結合市立美術館與市立圖書館總館的文化地標，她日前與市長盧秀燕一同搶先參觀，現場包括光影流動的迎賓大廳、半戶外屋頂花園、全台最高展廳及自由探索的閱讀空間，令人驚豔。她認為，綠美圖必將成為城市新亮點，文化局應加強宣傳，吸引更多民眾認識與參與。

文化局長陳佳君回應，文化局自今年上半年已展開宣傳，試營運期間也安排系列活動，如「綠美圖建築講座與國際論壇」，邀請普立茲克獎得主妹島和世、西澤立衛闡述設計理念，並邀集多位國際美術館與博物館館長、策展人分享經驗。此外，先前推出的限量「咖波」辦證活動亦掀起話題。

她呼籲文化局與交通局須周全規畫交通與停車空間，並加強公共運輸接駁，確保未來各年齡層的參觀民眾能便利、安全、愉快地造訪綠美圖。

