中央修改補助辦法 中市議員憂41億社福缺口誰負責？盧秀燕回應了

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
無黨籍議員吳佩芸指出，一般性補助款改為審查制，地方政府恐面臨預算風險。圖／吳佩芸提供

台中市議會本會期進入預算審查，無黨籍議員吳佩芸質疑一般性補助款收入經中央修法後成為未知數，恐衝擊市府財源；以社會局為例，明年歲入高達7成7依賴一般性補助收入，若中央延遲或金額不足，市府將面臨重大財政風險。

盧秀燕表示，對於未來預算編列問題，市府也很疑惑，今年各縣市政府送進議會的預算處於不確定的狀態，因此明年可能會以追加減預算的方式處理；今年社福預算因此減少19億餘元，若有編列預算必要性的部分，市府會自行籌措經費，但如果未來補助收入產生差額，也恐迫使市府增加舉債。

吳佩芸表示，行政院主計總處今年8月修正「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」後，一般性補助款必須經過申請、審查與評比，地方政府能否獲得、何時獲得、金額多寡全都是未知數。她憂心，這樣的制度將衝擊各局處的歲入來源，甚至讓議會預算審查失去意義。

市府回應，若中央計畫補助款尚未核定，會先以市庫款進行編列，避免津貼中斷。吳佩芸肯定市府作為但提醒，許多局處預算書都有相同情況，若將不確定的補助來源納入歲入，議會審查預算時便無法掌握全貌，且形同「墊付」有財政風險。

以社會局明年度預算為例，歲入編列共有53億7038萬5千元，其中97.7%來自上級政府補助收入，達52億4712萬6千元。這些補助中更有41億3649萬7千元、約占77%，是由過去的「計畫型補助收入」轉為「一般性補助收入」，需經過中央審查、評比，時間與金額全都成未知數，甚至可能要等到明年年中才會有結果。

吳佩芸強調，在預算書中，這些以市庫款先行編列的科目及金額，卻沒有明確說明未來是否能回收。若後續補助金額不足，特別是這41億元的社福補助收入若無法如期到位，差額究竟該如何處理，財源又要從哪裡來？是否會迫使市府增加舉債？要求盧秀燕市長親自回應，給市民一個交代。

吳佩芸 補助款 社福

