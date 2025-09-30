台中大里掩埋場垃圾量爭議 盧秀燕允會越來越少

台中市大里掩埋場堆置34萬噸垃圾引發討論。台中市長盧秀燕今天表示，文山焚化爐已發包成功，大里掩埋場是合法垃圾場，垃圾不是滿山滿谷亂丟，她保證垃圾會越來越少。

台中市議會今天召開定期會進行專案報告，多名市議員關心台中市垃圾焚化廠汰舊換新進度延宕，大里掩埋場堆置逾34萬噸垃圾與未來規劃等。

民進黨籍市議員王立任、江肇國、謝家宜質詢，市府在大里掩埋場的垃圾剩餘容量，數字一變再變。民進黨籍市議員張家銨也質詢，大里掩埋場已滿載，社區憂心市府是否重啟其他垃圾焚化場。

民進黨籍市議員張芬郁要求市府再增加一口地下水監測井，必須每月做水質監測，掩埋場周遭的學校增設「空品感測器」，同時提高對地方的補償回饋。民進黨籍市議員林德宇也痛批市府垃圾留後代。

國民黨籍市議員陳文政質詢說，大里掩埋場是合法設置，放垃圾本就是合法用途，容量尚未滿載。他提醒市府台中人口不斷增加，焚化爐老舊，處理量能逐年下滑，焚化爐更新或重建，才能解決問題。

無黨籍市議員林昊佑質詢，大肚山4萬多人口都是呼吸文山焚化爐污染空氣長大的，盼新的焚化爐可降低污染源。丟垃圾不是隨丟隨燒，大里垃圾掩埋場未來可復育為環保公園，他舉例大肚環保公園就是很好的例子。

盧秀燕答詢，文山焚化爐更新案已發包成功。22縣市能夠進行更新焚化爐的沒幾個，但台中市成功了。在新的焚化爐完成前，這只是暫時性的、周轉的情況，大里掩埋場是合法的垃圾場，垃圾也不是滿山滿谷的亂丟，她保證「垃圾會越來越少」。