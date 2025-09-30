快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

台中2026人均統籌款六都第五？ 盧秀燕：不知為何對台中這樣子

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中人均統籌分配款從六都第四，明年退步到六都第五，盧秀燕表示，前瞻與統籌分配款都比其他縣市少，「不知道為什麼對台中這樣子？」記者余采瀅／攝影
台中人均統籌分配款從六都第四，明年退步到六都第五，盧秀燕表示，前瞻與統籌分配款都比其他縣市少，「不知道為什麼對台中這樣子？」記者余采瀅／攝影

台中市府今針對新版「財政收支劃分法」提出專案報告，國民黨議員楊大鋐質疑，台中是第二大城，但台中人均統籌分配款從今年六都第四，明年退步到六都第五，直言「對台中非常不公平！」盧秀燕表示，前瞻與統籌分配款都比其他縣市少，「不知道為什麼對台中這樣子？」

楊大鋐說，2025年台中市人均統籌分配款為1萬5588元，六都第四，但2026年卻僅有2萬5905元，反而退步至六都第五。他痛批，中央的分配方式使台中財政雪上加霜，嚴重影響城市發展，直言「這對台中非常不公平！」

楊大鋐也說，台中市2025年核定補助案件數量與經費都有減少，案件從126件縮減至111件，經費從26.75億元降至19.52億元，整體減少7.23億元，包括建設補助類減少3.43億元、交通建設類減少2.54億元，以及公共建物及設施類再減少1.138億元。他質疑，在2026年正值台中多項重大建設經費需求高峰期時，市府該如何因應？

民進黨議員陳淑華批評，2026年中央分配給地方稅款高達8841億，全國比今年增加了4165億，增加高達89%。台中市獲配741億、增加了295億。市府報告也說明年中央挹注台中的財源高達1113億。「這麼多錢，盧市長不會做事情，卻在那邊誤導、卸責甩鍋，如果不會做事情就下台」。

盧秀燕表示，台中是六都第二大城，每年上繳中央2500億，台中雖然統籌分配款增加741億，但各縣市都增加，不只有台中增加，結果台中增加比例是最少，且台中統籌分配款人均獲配反而掉了一名，從今年六都第四，掉到明年第五名。

盧秀燕說，台中市今年遭中央「倒扣」250億元，桃園、高雄、台南市，城市比台中小，人口也比台中少，統籌分配款人均獲配卻比台中高，就好比這兩年的前瞻預算，台中比高雄就少了1000億，「我不知道為什麼對台中這樣子？」台中人會冷暖自知。

台中市 對台 盧秀燕

延伸閱讀

統籌分配款多295億還喊窮？盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷扣

台中熱心民眾捐6000個太陽餅 盧秀燕助送花蓮災區

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來

「陪你長大」不只校園 台中汰換課桌椅有需要可帶回家

相關新聞

彰化工程師婚禮顛覆傳統 新郎穿白紗禮服、新娘褲裝露肚

彰化鹿港一間餐廳昨晚舉行一場別出心裁的婚禮，新人拋開傳統禮服規矩，選擇角色互換，新郎許哲維身穿粉紫色禮服，化身「新娘」登...

三神贊境南投 粉紅超跑首度停駕南投縣府

苗栗拱天宮白沙屯媽祖、名間受天宮玄天上帝及崇受宮九天玄女三神贊境南投第二天，28日下午吉時，粉紅超跑三媽鑾駕在信眾簇擁護持下，首度進到南投縣政府一樓大廳賜福，並於縣府廣場停駕。南投縣長許淑華率大批縣府

台中綠美圖下月試營運...議員憂水湳園區恐塞爆 籲加強接駁迎人潮

台中市議會今進行定期大會專案報告，市議員張廖乃綸關注水湳經貿園區建設進度，特別點名即將在下月28日試營運的「綠美圖」，並...

中央修改補助辦法 中市議員憂41億社福缺口誰負責？盧秀燕回應了

台中市議會本會期進入預算審查，無黨籍議員吳佩芸質疑一般性補助款收入經中央修法後成為未知數，恐衝擊市府財源；以社會局為例，...

台中大里掩埋場垃圾量爭議 盧秀燕允會越來越少

台中市大里掩埋場堆置34萬噸垃圾引發討論。台中市長盧秀燕今天表示，文山焚化爐已發包成功，大里掩埋場是合法垃圾場，垃圾不是...

台中2026人均統籌款六都第五？ 盧秀燕：不知為何對台中這樣子

台中市府今針對新版「財政收支劃分法」提出專案報告，國民黨議員楊大鋐質疑，台中是第二大城，但台中人均統籌分配款從今年六都第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。