3年前輸血搶命 彰化蛋黃酥名店暖心回饋 捐血送1盒

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
知名蛋黃酥店「新口味」第二代經營者王裕誠（左）連續三年舉辦捐血活動。記者林敬家／攝影
知名蛋黃酥店「新口味」第二代經營者王裕誠（左）連續三年舉辦捐血活動。記者林敬家／攝影

彰化知名蛋黃酥店「新口味」創辦人王朝儀，前年突發十二指腸大出血，在彰化基督教醫院醫護緊急搶救後康復，家人因而深感輸血的重要，自那年起連續3年舉辦捐血活動，以自家蛋黃酥回饋熱血民眾，現在雖正值中秋檔期訂單爆滿，仍準備200多盒蛋黃酥免費贈送。

今日活動在彰基大門口展開，捐血人潮踴躍，第二代經營者王裕誠表示，為感念醫護救命之恩，家族持續辦理公益活動，鼓勵民眾捐血助人，參與者捐血250c.c.可得1份伴手禮，500c.c.可得2份，其中蛋黃酥因應中秋搶手，更顯珍貴。

王朝儀本人也到場，原想親自捐血，但因年過65歲需經醫師評估，未能立即完成，他感慨表示，當年若無即時輸血恐無法存活，如今兒子舉辦捐血活動，他也想以行動回饋。

台中捐血中心彰化區負責人林育如指出，彰化捐血站自9月起整修至年底，加上即將到來的10月連假，血液庫存壓力更大，今天派出捐血車出勤，對緩解血荒有實質助益。

「新口味」蛋黃酥業者號召下，捐血民眾踴躍。記者林敬家／攝影
「新口味」蛋黃酥業者號召下，捐血民眾踴躍。記者林敬家／攝影
彰化知名蛋黃酥店「新口味」創辦人王朝儀，前年突發十二指腸大出血，在彰化基督教醫院醫護緊急搶救後康復。記者林敬家／攝影
彰化知名蛋黃酥店「新口味」創辦人王朝儀，前年突發十二指腸大出血，在彰化基督教醫院醫護緊急搶救後康復。記者林敬家／攝影

