3年前輸血搶命 彰化蛋黃酥名店暖心回饋 捐血送1盒

彰化知名蛋黃酥店「新口味」創辦人王朝儀，前年突發十二指腸大出血，在彰化基督教醫院醫護緊急搶救後康復，家人因而深感輸血的重要，自那年起連續3年舉辦捐血活動，以自家蛋黃酥回饋熱血民眾，現在雖正值中秋檔期訂單爆滿，仍準備200多盒蛋黃酥免費贈送。

今日活動在彰基大門口展開，捐血人潮踴躍，第二代經營者王裕誠表示，為感念醫護救命之恩，家族持續辦理公益活動，鼓勵民眾捐血助人，參與者捐血250c.c.可得1份伴手禮，500c.c.可得2份，其中蛋黃酥因應中秋搶手，更顯珍貴。

王朝儀本人也到場，原想親自捐血，但因年過65歲需經醫師評估，未能立即完成，他感慨表示，當年若無即時輸血恐無法存活，如今兒子舉辦捐血活動，他也想以行動回饋。