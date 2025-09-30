快訊

中央擬取消焚化爐發電獎勵？中市憂文山焚化爐BOT胎死腹中

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市議員陳文政擔心中央擬取消焚化爐發電獎勵，擔心波及好不容易才發包出去的文山焚化爐BOT案。記者陳秋雲/攝影
台中市文山焚化爐BOT案近期發包，不過傳出中央擬修正再生能源發展條例，恐取消焚化爐發電獎勵，引起地方關注。議員質疑，BOT案業者擬投資94億餘元，處理費每噸僅1066元，若發電獎勵電價若降低，擔心衝擊BOT案。環保局表示，若中央取消補助，確實會增加經營挑戰。

台中市議員陳文政今在市議會專案報告質詢指出，若政策成真，恐衝擊文山焚化爐BOT案的推動，讓台中市垃圾處理問題增添變數。

環保局長陳宏益回應，台中文山BOT案已順利發包，在現行「再生能源發展條例」下，業者依靠垃圾焚化發電的獎勵，可以順利營運，甚至能降低市府垃圾處理成本，但市府和業者開始憂心，若中央真的修法取消獎勵，確實可能讓業者營運面臨挑戰。

文山焚化爐興建成本高達85.74億元，經換算並未比其他縣市低，但市府給予廠商的垃圾處理費卻是全國最低，每噸僅1066元。

陳文政直言，業者必須自籌興建並長期維運，卻只能拿到最低的垃圾處理費，營運壓力相當大。更雪上加霜的是，中央目前擬修正「再生能源發展條例」，垃圾焚化發電收入恐由每度3.9元降至2.6元，等於處理費少、發電收益也縮水，投資環境愈趨嚴苛，幾乎是「殺頭生意」。

陳文政再度強調，在全球通膨、營建成本高漲的背景下，BOT案本已不易推動，焚化爐更是垃圾處理的核心。垃圾發電獎勵制度是創造政府、業者與市民三贏的重要誘因，他呼籲中央審慎修法，不要讓文山焚化爐BOT前功盡棄，最終胎死腹中。

台中2026人均統籌款六都第五？ 盧秀燕：不知為何對台中這樣子

台中市府今針對新版「財政收支劃分法」提出專案報告，國民黨議員楊大鋐質疑，台中是第二大城，但台中人均統籌分配款從今年六都第...

中央修改補助辦法 議員憂41億社福缺口誰負責？盧秀燕回應了

台中市議會本會期進入預算審查，無黨籍議員吳佩芸質疑一般性補助款收入經中央修法後成為未知數，恐衝擊市府財源；以社會局為例，...

台中大里掩埋場垃圾量爭議 盧秀燕允會越來越少

台中市大里掩埋場堆置34萬噸垃圾引發討論。台中市長盧秀燕今天表示，文山焚化爐已發包成功，大里掩埋場是合法垃圾場，垃圾不是...

3年前輸血搶命 彰化蛋黃酥名店暖心回饋 捐血送1盒

彰化知名蛋黃酥店「新口味」創辦人王朝儀，前年突發十二指腸大出血，在彰化基督教醫院醫護緊急搶救後康復，家人因而深感輸血的重...

中央擬取消焚化爐發電獎勵？中市憂文山焚化爐BOT胎死腹中

台中市文山焚化爐BOT案近期發包，不過傳出中央擬修正再生能源發展條例，恐取消焚化爐發電獎勵，引起地方關注。議員質疑，BO...

颱風重創文旦減產 直播主守承諾逆勢號召捐8千斤送暖中秋

今年台南文旦柚產區在7月遭颱風「丹娜絲」強風重創，超過八成果實被吹落，產量大減、價格飆升，不少果農感嘆「一果難求」，然而...

